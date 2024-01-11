洲际酒店集团迎来大中华区700家开业酒店里程碑
四九芳华更上层楼，七百功业同洲俱乐
上海2024年1月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为全球领先的国际酒店集团，洲际酒店集团日前在华喜迎700家开业酒店的发展里程碑，以"七百门庭"之姿描绘在华高质量增长新篇章，并隆重揭晓"大中华区700 俱乐部"，涵盖旗下一系列标志性新开业酒店，为中国旅行者打造卓越的出行体验。
聚力同洲，发展与质量并重
作为最早进入中国市场的国际酒店管理集团之一，洲际酒店集团大中华区的第一家酒店 — 香港金域假日酒店于1975年开业。49年以来，集团坚守初衷、稳步发展，不断增强在华业务。自2008年起，随着大中华区酒店数量突破100家，集团迎来快速增长期。截至2022年，洲际酒店集团已在大中华区成功开设600家酒店，并在仅仅一年半时间内再添100家，彰显了集团强劲的发展动能和中国市场的潜力。
此次揭晓的"大中华区700俱乐部"展示了洲际酒店集团近期在大中华区开业的一系列酒店。秉承"以善为本，以诚待客"的理念，洲际酒店集团始终致力于为业主提供更加多元的投资选择，同时满足新时代不同消费圈层的出行需求。其中包括：
- 奢华精品酒店：上海海鸥丽晶酒店、无锡太湖新城洲际酒店、上海金普顿前滩酒店、洲至奢选广州香岚官洲酒店、无锡太湖新城英迪格酒店
- 高端酒店：三亚亚龙湾星华华邑度假酒店、济南润华皇冠假日酒店、长沙机场voco酒店、中山中心逸衡酒店
- 品质酒店：成都东部新区假日酒店、上海虹桥国家会展中心智选假日酒店
洲际酒店集团大中华区董事总经理爱默尔（Daniel Aylmer）表示："我们很高兴与业主伙伴及广大消费者共同见证集团在大中华区达成700家开业酒店这一非凡时刻。这标志着我们与大中华区市场共发展、共进步、共成长已经迈入了新纪元。在过去的49年里，洲际酒店集团始终坚守‘在中国，为中国’的承诺，以本地化发展策略和运营模式深耕市场，并与大中华区旅游业携手共进，亲历了市场的转型与变革。这700家酒店不仅代表着我们在商业增长上的成就，更重要的是，这是我们深植大中华区市场的坚定承诺。我们深谙数字的突破并非唯一目标，致力于从根本上满足业主所需以及本土客群的差异化期望，才是能够为文化和旅游高质量发展注入源源不断的新动能。千帆过尽，洲际耀华夏，七百翼展，赴盛世芳华。"
目前，洲际酒店集团在全球拥有19个独具特色的品牌，其中12个品牌已经成功进驻大中华区，且开业及在建酒店总数已突破1,200家，涵盖奢华精品、高端和品质酒店品牌，以多样化的品牌矩阵持续丰富集团在华布局。
扬帆起航，行洲七百续写辉煌华章
据文化和旅游部最新部署，2024年将优化政策环境，解决堵点难点，从供需两端发力，提振旅游投资和消费信心。洲际酒店集团乘势而为，积极响应国家发展战略，以700家开业酒店的骄人成就为基石，逐步构筑更加"广"与"深"的大中华区市场格局。同时，不断优化酒店品质和服务，以确保在扩展的每一步中，都能够为宾客和业主提供卓越的体验和投资回报。
全局视野，持续增长：洲际酒店集团紧密关注行业动向，确保战略布局与国家的长远计划紧密相连，并积极投身于粤港澳大湾区、西部大开发、长三角协同发展、京津冀一体化、海南自贸港以及东北振兴等关键区域，进一步加强在这些核心区域的酒店布局。依托集团在全球的丰富经验和对当地市场的深刻理解，因地制宜，实现深度融合发展。同时，积极拓展新兴市场，着力拓展三四线城市，聚焦下沉市场与小众目的地，以差异化矩阵布局，持续拉动扩张版图。
宾客挚爱，业主首选：洲际酒店集团始终恪守品牌的承诺，通过卓越的服务和持续的创新，并强化宾客忠诚度计划和相关会员礼遇，增加宾客粘性。与此同时，洲际酒店集团通过稳健的投资回报和诚信透明的沟通，进一步深化与业主的紧密合作。依托特许经营和委托管理的双引擎运营模式，以及酒店全生命周期的深入且系统的支持和本土化解决方案，实现业主投资的保驾护航，创造可持续的价值。
以己之优，引领行业：依托深入的数据分析和市场洞察，洲际酒店集团致力为宾客提供更加个性化的服务；同时，专注于打造卓越品牌，凡事以宾客和业主为核心，通过加强线上线下渠道的整合，构建数字化的竞争优势，提升宾客沉浸式交互体验。
关怀社会，和谐共生：洲际酒店集团贯彻在全球范围内启动的"明日方洲"计划，通过一系列清晰而富有远见的可持续发展承诺，从关怀员工、投身社区到保护环境的每一环节都体现企业责任，联合员工、宾客，业主及其他合作伙伴共携手，塑造"富有责任感的旅行"。
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关于洲际酒店集团
洲际酒店集团[伦敦证券交易所：IHG，纽约证券交易所：IHG（ADRs）]是全球领先的国际酒店集团，秉持"以善为本，以诚待客"的企业使命。
洲际酒店集团旗下现有19个品牌，并运营着全球规模最大的酒店忠诚客户计划之一，全新升级的——IHG®优悦会。洲际酒店集团旗下逾6200家酒店遍及世界100多个国家和地区，另有逾2000家在建酒店。
洲际酒店集团品牌家族包括：
- 奢华精品：六善酒店、度假村及水疗，丽晶酒店及度假村，洲际酒店及度假村，金普顿酒店及餐厅，洲至奢选，英迪格酒店
- 高端：voco酒店，华邑酒店及度假村，皇冠假日酒店及度假村，逸衡酒店
- 品质：假日酒店及度假村，智选假日酒店，Garner hotels，avid hotels
- 长住：Atwell Suites，Staybridge Suites，Holiday Inn Club Vacations，Candlewood Suites
- 独家合作伙伴：Iberostar Beachfront Resorts
洲际酒店集团有限公司是集团控股公司，成立于英国，分别在英格兰及威尔士注册。洲际酒店集团在全球拥有约34.5万名员工，分别在各地的酒店及集团办公室工作。
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