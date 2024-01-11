洲际酒店集团迎来大中华区700家开业酒店里程碑

四九芳华更上层楼，七百功业同洲俱乐

上海2024年1月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 作为全球领先的国际酒店集团，洲际酒店集团日前在华喜迎700家开业酒店的发展里程碑，以"七百门庭"之姿描绘在华高质量增长新篇章，并隆重揭晓"大中华区700 俱乐部"，涵盖旗下一系列标志性新开业酒店，为中国旅行者打造卓越的出行体验。

聚力同洲，发展与质量并重

作为最早进入中国市场的国际酒店管理集团之一，洲际酒店集团大中华区的第一家酒店 — 香港金域假日酒店于1975年开业。49年以来，集团坚守初衷、稳步发展，不断增强在华业务。自2008年起，随着大中华区酒店数量突破100家，集团迎来快速增长期。截至2022年，洲际酒店集团已在大中华区成功开设600家酒店，并在仅仅一年半时间内再添100家，彰显了集团强劲的发展动能和中国市场的潜力。

此次揭晓的"大中华区700俱乐部"展示了洲际酒店集团近期在大中华区开业的一系列酒店。秉承"以善为本，以诚待客"的理念，洲际酒店集团始终致力于为业主提供更加多元的投资选择，同时满足新时代不同消费圈层的出行需求。其中包括：

奢华精品酒店： 上海海鸥丽晶酒店、无锡太湖新城洲际酒店、上海金普顿前滩酒店、洲至奢选广州香岚官洲酒店、无锡太湖新城英迪格酒店

上海海鸥丽晶酒店、无锡太湖新城洲际酒店、上海金普顿前滩酒店、洲至奢选广州香岚官洲酒店、无锡太湖新城英迪格酒店 高端酒店： 三亚亚龙湾星华华邑度假酒店、济南润华皇冠假日酒店、长沙机场voco酒店、中山中心逸衡酒店

三亚亚龙湾星华华邑度假酒店、济南润华皇冠假日酒店、长沙机场voco酒店、中山中心逸衡酒店 品质酒店：成都东部新区假日酒店、上海虹桥国家会展中心智选假日酒店



洲际酒店集团大中华区700俱乐部

洲际酒店集团大中华区董事总经理爱默尔（Daniel Aylmer）表示："我们很高兴与业主伙伴及广大消费者共同见证集团在大中华区达成700家开业酒店这一非凡时刻。这标志着我们与大中华区市场共发展、共进步、共成长已经迈入了新纪元。在过去的49年里，洲际酒店集团始终坚守‘在中国，为中国’的承诺，以本地化发展策略和运营模式深耕市场，并与大中华区旅游业携手共进，亲历了市场的转型与变革。这700家酒店不仅代表着我们在商业增长上的成就，更重要的是，这是我们深植大中华区市场的坚定承诺。我们深谙数字的突破并非唯一目标，致力于从根本上满足业主所需以及本土客群的差异化期望，才是能够为文化和旅游高质量发展注入源源不断的新动能。千帆过尽，洲际耀华夏，七百翼展，赴盛世芳华。"

目前，洲际酒店集团在全球拥有19个独具特色的品牌，其中12个品牌已经成功进驻大中华区，且开业及在建酒店总数已突破1,200家，涵盖奢华精品、高端和品质酒店品牌，以多样化的品牌矩阵持续丰富集团在华布局。



洲际酒店集团大中华区管理团队一同揭晓大中华区700家开业酒店里程碑

扬帆起航，行洲七百续写辉煌华章

据文化和旅游部最新部署，2024年将优化政策环境，解决堵点难点，从供需两端发力，提振旅游投资和消费信心。洲际酒店集团乘势而为，积极响应国家发展战略，以700家开业酒店的骄人成就为基石，逐步构筑更加"广"与"深"的大中华区市场格局。同时，不断优化酒店品质和服务，以确保在扩展的每一步中，都能够为宾客和业主提供卓越的体验和投资回报。

全局视野，持续增长：洲际酒店集团紧密关注行业动向，确保战略布局与国家的长远计划紧密相连，并积极投身于粤港澳大湾区、西部大开发、长三角协同发展、京津冀一体化、海南自贸港以及东北振兴等关键区域，进一步加强在这些核心区域的酒店布局。依托集团在全球的丰富经验和对当地市场的深刻理解，因地制宜，实现深度融合发展。同时，积极拓展新兴市场，着力拓展三四线城市，聚焦下沉市场与小众目的地，以差异化矩阵布局，持续拉动扩张版图。

宾客挚爱，业主首选：洲际酒店集团始终恪守品牌的承诺，通过卓越的服务和持续的创新，并强化宾客忠诚度计划和相关会员礼遇，增加宾客粘性。与此同时，洲际酒店集团通过稳健的投资回报和诚信透明的沟通，进一步深化与业主的紧密合作。依托特许经营和委托管理的双引擎运营模式，以及酒店全生命周期的深入且系统的支持和本土化解决方案，实现业主投资的保驾护航，创造可持续的价值。

以己之优，引领行业：依托深入的数据分析和市场洞察，洲际酒店集团致力为宾客提供更加个性化的服务；同时，专注于打造卓越品牌，凡事以宾客和业主为核心，通过加强线上线下渠道的整合，构建数字化的竞争优势，提升宾客沉浸式交互体验。

关怀社会，和谐共生：洲际酒店集团贯彻在全球范围内启动的"明日方洲"计划，通过一系列清晰而富有远见的可持续发展承诺，从关怀员工、投身社区到保护环境的每一环节都体现企业责任，联合员工、宾客，业主及其他合作伙伴共携手，塑造"富有责任感的旅行"。

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关于洲际酒店集团

洲际酒店集团[伦敦证券交易所：IHG，纽约证券交易所：IHG（ADRs）]是全球领先的国际酒店集团，秉持"以善为本，以诚待客"的企业使命。

洲际酒店集团旗下现有19个品牌，并运营着全球规模最大的酒店忠诚客户计划之一，全新升级的——IHG®优悦会。洲际酒店集团旗下逾6200家酒店遍及世界100多个国家和地区，另有逾2000家在建酒店。

洲际酒店集团品牌家族包括：

奢华精品 ：六善酒店、度假村及水疗，丽晶酒店及度假村，洲际酒店及度假村，金普顿酒店及餐厅，洲至奢选，英迪格酒店

：六善酒店、度假村及水疗，丽晶酒店及度假村，洲际酒店及度假村，金普顿酒店及餐厅，洲至奢选，英迪格酒店 高端 ：voco酒店，华邑酒店及度假村，皇冠假日酒店及度假村，逸衡酒店

：voco酒店，华邑酒店及度假村，皇冠假日酒店及度假村，逸衡酒店 品质 ：假日酒店及度假村，智选假日酒店，Garner hotels，avid hotels

：假日酒店及度假村，智选假日酒店，Garner hotels，avid hotels 长住 ：Atwell Suites，Staybridge Suites，Holiday Inn Club Vacations，Candlewood Suites

：Atwell Suites，Staybridge Suites，Holiday Inn Club Vacations，Candlewood Suites 独家合作伙伴 ：Iberostar Beachfront Resorts

洲际酒店集团有限公司是集团控股公司，成立于英国，分别在英格兰及威尔士注册。洲际酒店集团在全球拥有约34.5万名员工，分别在各地的酒店及集团办公室工作。

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