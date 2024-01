FMF24 召开首日签署价值 270 亿沙特里亚尔的协议

沙特阿拉伯利雅得2024年1月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 第三届未来矿业论坛 (FMF) 召开首日,参加论坛的政府机构、公司及其他组织签订了 20 份已知总价值 270 亿沙特里亚尔的协议及备忘录。



该等获签署协议包括与矿业勘探、技术及通讯以及矿产行业可持续标准的应用、本地化、资格认证及产业化相关的协议。本届论坛还披露了今年可开采的 33 个场址详情,以及可在 Jabal Sayid(面积 4,000 平方千米)进行开采的第一个矿产带。

该签约仪式的参与者包括:工业和矿产资源部部长Bandar AlKhorayef 阁下、投资部长 Khalid Al-Falih 阁下、交通和物流服务部部长 Saleh Al-Jasser 阁下、主管矿业事务的工业和矿产资源部副部长 Khalid Al-Mudaifer 阁下,以及国家工业发展和物流服务项目首席执行官兼工程师 Sulaiman Al-Mazrou。

已知参与该等协议及备忘录签约的政府机构及私营企业包括:沙特阿拉伯工业和矿产资源部、投资部、朱拜勒和延布皇家委员会、沙特地质调查局、沙特进出口银行和沙特矿业理工学院 (SMP)。参与签约的各方包括:Saudi Mining Services Company、Moxico Ajlan & Bros Mining、Saudi Aramco、Al-Haytham Mining Company、Manara Minerals、Vale、Geological Survey of Finland、Maaden、Japan Organization for Metals and Energy Security、SABIC、Export-Import Bank of the United States、Energy & Water Academy 和 Al Fada Anode Production Company。

第三届 FMF 于 1 月 10 日上午在阿卜杜勒阿齐兹国王国际会议中心 (KAICC) 开幕,来自 145 个国家的 16,000 多名与会者以及 250 名演讲者参加此次论坛。该论坛将持续两天,期间将就矿产行业的紧迫问题进行探讨。

