日内瓦2024年1月11日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 领先的瑞士网络银行 FlowBank 自豪地宣布，其将与世界知名网球运动员 Alexander Zverev 展开为期三年的合作。该战略合作对于 FlowBank 对赞助运动领域的承诺，以及 Zverev 辉煌的职业生涯而言，都是极具标志性的篇章。

作为此次特别合作的一部分，FlowBank 十分自豪成为 Alexander Zverev 的官方金融合作伙伴，为他在球场上和球场下追求卓越提供支持。此次合作突显了 FlowBank 致力于培养人才及推崇自律、坚定和持续学习的价值观。

Alexander Zverev 是 ATP 世界排名第 6 的选手，他在整个职业生涯中取得了引人注目的成绩，以卓越的技术和体育精神捕获了全球网球迷的心。FlowBank 很荣幸能与他合作，并期待为他未来的成功添砖加瓦。

FlowBank 创始人兼首席执行官 Charles Henri Sabet 表示："我们很高兴 Alexander Zverev 加入 FlowBank 大家庭。他在网球运动中的奉献及令人印象深刻的成就使他成为 FlowBank 的理想合作伙伴。这次合作反映了我们共同的价值观及我们对成功的共同追求。"

本次合作超越了以往的赞助关系。日后，Zverev 将在赛场上穿着印有 FlowBank 明显标志的衣服，并且他将与 FlowBank 就激励新生代运动员及促进运动社区金融知识的普及等多个项目展开合作。

Alexander Zverev 表示："我很高兴能与 FlowBank 合作。我在网球运动上的追求与他们对创新和卓越的追求产生了共鸣。我对于未来的机会感到十分激动，我也有信心在双方共同的努力下，我们会取得更辉煌的成就。"

FlowBank 和 Alexander Zverev 将在独家内容、赛事及社区外展项目上展开合作，为粉丝提供观察职业网球领域和金融行业的独特视角。此次合作后，Zverev 将在第二届 FlowBank 锦标赛中发挥关键作用，这是一项专为专业运动员量身定制的独特线上交易比赛。他在 2023 年第一届锦标赛中积累的经验，以及他在比赛中的精彩表现使他与 Pierre Gasly 和 Jan Blachowicz 共同站上领奖台上，对新的参赛者而言极其宝贵。

这一赛事在全球范围内突显了金融教育的重要性并通过多个渠道作为功能学习平台提供服务。

此外，作为 Swiss Tennis 和 Gonet Geneva Open 的主要赞助商（两项赞助均为期三年），FlowBank 正在加强对培养各级网球人才的投入。网球传奇 Roger Federer 的前教练、FlowBank 的长期形象大使 Severin Lüthi 对 FlowBank 实现培养网球人才的承诺至关重要。目前，Lüthi 正在指导有前途的网球明星 Holger Rune，Holger Rune 也参加了首届 FlowBank 锦标赛。此外，前世界排名第 1 的 Martina Hingis 在锦标赛中担任了主持人，她将继续积极参与第二届比赛。

在此基础上，FlowBank 将继续投资于有前途的瑞士年轻网球人才，赞助 Flynn Thomas 和 Thomas Gunzinger 2 名球员，二人分别是 U16 和 U14 的欧洲和世界冠军。

在社交媒体上关注 FlowBank 和 Alexander Zverev，以获取最新消息及本次合作幕后的故事。

关于 FlowBank

FlowBank 的总部位于日内瓦，在苏黎世设有办事处，且在迪拜设有代表处。该公司由其首席执行官 Charles Henri Sabet 于 2020 年成立，如今已有 120 多名员工。该银行提供线上投资及交易服务，还提供可以最低价格获取的 50,000 多个金融产品。该银行近期获《新苏黎世报》评选为瑞士最具竞争力的贸易供应商。FlowBank 是获瑞士金融市场管理局 (FINMA) 批准的持牌银行，也是 esisuisse 成员。它同时还是瑞士银行家协会的成员。

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FlowBank 宣布与世界冠军 Alexander Zverev 开展为期三年的合作 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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