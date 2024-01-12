学者胡平：中共最不想让中国人知道台湾哪些事？

对很多中国人来说，台湾问题好像跟天气问题一样，看似很熟悉，但细说又发现什么都难说清。在台湾选举即将到来之际，学者胡平接受美国之音记者金哲采访，谈他对台湾问题多年来的研究心得，其中包括中国共产党当局在台湾问题上一直对中国人进行怎样的舆论导向，台湾人的国家认同变化是怎么回事，中共对台湾的战争恐吓目的何在及效用如何。 在胡平看来，围绕台湾的这次选举以及台湾自上个世纪 90年代以来进行的历次自由选举，实际上是有多个博弈在同时进行，既有台湾内部政党彼此之间为争取选民支持从而获得执政权的博弈，也有台湾作为一个自由民主的政体跟坚持实行独裁专制的中共政权的博弈。与此同时，中共不但跟台湾博弈，而且也在跟中国公众博弈，力图塑造他们的认知，使他们相信专制独裁体制就是比自由民主更好。 随着时间的推移，中共当局也与时俱进，逐步提升对中国人的言论管控，并采取转移话题等手法在民主自由问题上分化中国公众，从而有利于继续维持独裁专制。 以下是胡平接受美国之音采访记录的摘要。采访的完整视频见：https://youtu.be/D1ecGCLxWXs。胡平表达的是他的个人观点，不代表美国之音。 今日台湾最重要的真实是什么 金哲：尽管中国大陆和台湾只有台湾海峡一水之隔，但台湾海峡两岸却好像是天各一方。由于中国共产党当局持之以恒的信息和新闻报道封锁，很多中国民众对台湾的许多基本情况不了解，甚至完全不知情。在你看来，中共舆论管制当局最不想让中国民众知晓的台湾情况/台湾新闻/台湾实况是什么？ 胡平：现在是信息时代，再加上两岸有大量的人员来往，今天的中共当局不可能对中国民众完全掩盖台湾的真实状况。但它可以通过种种手段刻意地操控议题，让一般人注意什么，不注意什么。它的操控刻意起这么一个作用。 那么，什么是台湾的最重要的真实呢？那就是今天的台湾已经是一个相当成熟、相当稳定的民主社会。台湾的民主自由指数不但在亚洲，而且在全世界都是名列前茅的。再过几天，台湾一千多万民众就会来到投票处，在小纸片上轻轻地用笔勾几笔，那就完成了最高权力的和平转移。新总统一旦选出来，国军立刻就宣示效忠。这根本就没有“枪杆子里面出政权”一毛钱的事。 这种事情相当了不起，相当不简单。想想看，回顾我们中国几千年的历史，包括中共建政几十年的历史，就是为了争夺权力，就是掌握最高权力的人担心别人篡党夺权，于是就没完没了地杀戮，没完没了地迫害，没完没了的监禁，等等登顶。我们所经历的大量的灾难，很大一部分就是来自对最高权力的争夺。 你看，不管台湾有多少别的问题，单单就凭它做到了用数人头来取代砍人头，这一点就比中国的所谓有中国特色的社会主义高明一百倍。这是台湾最大的真实。而这一点中共当局不可能完全掩盖，但它不去让人们给予足够的关注。这就是它现在正在做的。 对台湾问题的意见分裂是从何来 金哲：许多中国民众到台湾旅游过，也可以说亲眼见过台湾，但他们对台湾的基本情况、基本民情还是缺乏了解。最有意思的是，许多台湾人抱怨说，许多从中国大陆出来的人在西方自由民主国家生活多年，但他们仍是跟在中国国内受到严密信息封锁的民众一样缺乏对台湾的了解和理解。如何理解这种现象？ 胡平：从上个世纪90年代以来，台湾海峡两岸的人员交流就比较多了。应该说在（中共领导人）江（泽民）、胡（锦涛）时代，无论是到台湾旅游的大陆客，还是在海外生活的大陆人对台湾的看法基本上还都是很正面的。 这些年来，情况有些变化。首先是中共对言论的管控比以前更严厉。因此，那些唱好台湾的声音就不大能发得出来。再加上中共把台湾海峡两岸问题聚焦在统独的问题上来。本来两岸的问题主要是民主与专制的问题。 台湾的民主那么成功的实践本来就是对大陆专制的有力的冲击。如果聚焦在民主和专制的问题上，那就可以肯定唱好台湾的、正面赞扬台湾的声音一定取得压倒性的优势。但这些年焦点改变了，变成了统独问题，就众说纷纭了。因为民主和专制谁好谁坏，大家的看法是高度一致的。 你看，连共产党搞专制还硬要说自己是民主，而且是全过程民主。可见它也知道民主的名声好，专制的名声坏。可是你要说统一，说独立，说分离，那就不好说了，大家的看法就不是那么一致了。不管你是中国大陆的中国人也好，还是在海外的大陆人也好，他们或者是出于民族主义，或者是出于传统的、习惯的大一统观念，会对台独很反感，因此就对民进党很反感，对台湾的民主也没有兴趣了，也有负面印象了。 今日中国人的舆论场的复杂性 总的来说，现在的大陆人，包括在西方生活了很长时间的大陆人对台湾的看法不像以前那样一边倒地叫好，当然一方面是因为中国在搞认知战，操控信息；另外就是这些年大陆经济好了，经济发展了，兜里有钱了，对专制的反感就降低了。 因为过去人们对专制反感除了是因为压迫之外，也是因为专制让人贫穷，所以他们出于多种原因对专制反感，对民主向往。如果在专制之下经济有了比较明显的好转，相当一些人对专制的反感就会降低，对民主的憧憬也可能会降低。