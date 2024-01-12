中旅巴士今日通車 直達山姆、壹方天地、Costco掃貨 附車票攻略

最近北上超市掃貨成為熱話，繼山姆成港人掃貨熱點後，另一大型超市Costco深圳今日開幕！有人選擇join旅行團行超市，不想花費太多的朋友，今次就教大家一個零團費、行程超彈性的新方法，搭乘今日通車中旅巴士即直達深圳最大的商場——壹方天地&（龍華）山姆會員店，自製一日超市自由行，Costco超市也在附近（車程約10分鐘）；而從香港直達深圳Costco開市客超市專線將於1月19日正式通車，做定功課入手必買商品之餘，記得要留意下文的乘車及購買車票攻略！ 即日通車 直達深圳龍華山姆會員店&壹方天地 中旅巴士今日通車，直達山姆、壹方天地的旅游專線，港九新界都有上客點，早午晚班次任君選擇，隨時想去就想，超方便！龍華壹方天地是深圳最大的商場，佔地面積多達60萬平方米，共有A-E五個區，五大主題商業區分別是新趣樂遊紛享空間、潮流品味先鋒主場、多元主題體驗MALL、美學主義創想領域和優品甄選生活中心，從親子出遊到運動聚會應有盡有！E區有最受港人喜愛的大型山姆會員店，跨境巴士也會在這裡上落客！血拼後一票直達香港，不用拎著大包小包趕車轉車啦！適逢附近的Costco開市客超市今日開業，今個週末一於去深圳龍華看看！ 深圳停站︰ 1.壹方里：深圳龍華壹方里天橋底 2.壹方天地(C區)：靠近Chanel(專櫃出口路邊) 3.龍華山姆會員店：會有店員指引顧客到上車點，在超市門口的龍華第二實驗學校公交站附近 站點指引： 香港出發至深圳龍華班次表。 深圳龍華回程至香港班次表。 立即購票︰中旅巴士二維碼 1月19日通車 直達深圳Costco 每日8班車盡情掃貨 令人引頸以待的華南第一家Costco超市終於登陸深圳！1月19日起，中旅巴士與榮利巴士聯營，香港直達深圳Costco開市客超市專線將會正式通車！開辦Costco會員卡，於日本、英國、加拿大等地860多間分店全球通用！每日往返香港共8趟班車，4去4回！ 上落車地點位於開市客Costco民達路停車場口。 上落車地點位於開市客Costco民達路停車場口。 Costco班次表 立即購票︰榮利Costco線購票二維碼。