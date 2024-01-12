遇見妳，是生命裡最幸運的事，我不只是老公，更是你的幸孕守護者！每天用【雀巢媽媽 DHA 綜合維他命】讓妳舒適補充、寶寶健康發展，是打造美好幸孕旅程，無可取代的選擇!

在懷孕的過程裡，我們會面對自我不確定與四面八方的情緒與壓力，這時候，身邊的另一半，總是扮演著重要的角色。想要當一位「神隊友」，除了可以成為最強而有力的陪伴者與傾聽者，表達支持的體貼照顧，也是每個孕媽咪所期望的堅實後盾。 by 花漾543 知名網紅愛麗 Ellie 的另一半舜哥，是那種愛老婆永遠做得比說得多、標準的務實理工男！他坦言，自己雖然不常把甜言蜜語掛在嘴上，卻無時無刻守護在太太身邊，以實際行動，呼應朋友稱他為「寵妻小隊長」的封號！舜哥說：「太太懷孕的時候，我就知道我要照顧的不只是她，還有在肚子裡孕育的寶貝。從懷孕初期，我就開始上網搜尋各種孕婦營養知識，到處買孕婦保健品。」 與 Ellie 育有兩個可愛女兒的舜哥，常透過太太在社群上公開的各種愛妻寵女行為，成為不少人心目中的好老公代表。回想當時 Ellie 懷孕的過程，舜哥也在太太與整個家族第一個即將誕生的新生命兩方牽掛著。「我還記得 Ellie 那時很在意自己的身體狀況，也擔憂自己未來是否能好好照顧孩子，這些對孕媽咪都是無形的壓力。而當我四處尋找合適的孕期補給品時，我其實只是很單純地希望太太能舒服健康地走完懷孕的過程。」 孕媽咪的營養健康，就由體貼神隊友擔當！ 「懷孕是女人 24 小時、10 個月不間斷的過程。我認為先生的體諒與關心，在孕期更是基本中的基本！」舜哥略帶激動地這麼說。從得知太太懷孕，到腦內浮現要當爸爸的情境，舜哥的理工男的理性特質，也開始規劃「寵愛」太太與孩子的體貼計畫。「懷孕是很辛苦的事，我覺得此刻最重要的，就是好好應援懷孕中的太太，工作再忙再累，回到家一定要比平常更多關心她的身心狀況！」 雖然身為理工男，卻沒有直男系的大剌剌個性。細膩體貼的舜哥，在 Ellie