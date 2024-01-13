前藏人领导人：世界对西藏关注减少，但镇压仍是进行式

前藏人行政中央司政洛桑森格(Lobsang Sangay)周六(1月13日)表示，国际上对西藏困境的讨论越来越少，但镇压仍是进行式，且中国正在将它在那里的作为应用到其他地区。 藏人行政中央(又称西藏流亡政府)周六发布2023西藏人权报告。报告称，中华人民共和国政府在西藏的“中国化”运动愈演愈烈，证据是区域内的藏族学校被系统性地关闭之际，“中共殖民寄宿学校”持续运作，且收容了近百万名藏族儿童。 报告批评，中国官方喉舌为这些寄宿学校宣传，称打算为所有藏族儿童提供教育，但并未解决阻碍藏族学生受文化、宗教和语言教育的歧视性政策。此外，仅去年一年中，就有超过3万4千名西藏居民因各种原因被迫从传统土地迁移到政府住房中，理由包括为水电项目让路、生态保护等。 报告并引述流亡藏人的新闻报道指出，2023年至少有40名藏人，包括僧侣和一般人，遭到中国政府任意拘留，其中8人因表达藏人身份认同被判处长达3年的徒刑。中国监狱中普遍存在酷刑现象，不时有报道称，监狱囚犯健康状况不佳、甚至在关押期间死亡。 报告提到，西藏已获释的政治犯仍持续受到政府压迫与暴力袭击。例如藏语教育倡议者札西文色(Tashi Wangchuk)2023年8月遭遇一群蒙面人闯入酒店房间并对他进行殴打。去年札西文色为其洗车店申请营业执照，却遭到当地官员拒绝。他发布相关视频后，还被中国警方拘留和殴打。札西文色于2016年到2021年因为藏语教育发声入狱。 中华人民共和国在1950年夺取了西藏的控制权，并称之为“和平解放”。国际人权组织和流亡者经常谴责中国在西藏地区的压迫统治。 “自由之家”已连续第三年将西藏列为地球上最不自由的地区，在满分100的总分中仅得到1分。中国作为全球最严重的自由践踏者之一，持续迫害人民自由，对维权人士的镇压日益严厉。 前藏人行政中央领导人洛桑森格现正访问台湾，以观察台湾的2024年总统选举。 2021年离任的洛桑森格仍是流亡藏人社群中具影响力的人物，访问台湾前在印度会见了达赖喇嘛。洛桑森格在台北接受路透社采访时表示，西藏在某种程度上可说已脱离了国际议程。 洛桑森格说，在北京奥运会前，西藏2008年经历大规模抗议和一系列为反抗中国统治的自焚事件，但中国对新疆维吾尔人的所作所为，以及之后的香港镇压，引起更多的国际关注。 “是的，关于西藏的报道较少，但这并不代表西藏的局势不那么严重，”洛桑森格补充。 洛桑森格说，在1990年代和2000年代初期，西藏问题被单独看待，“但当它发生在维吾尔人、香港，以及可能发生在台湾身上时，人们会想，这是一个系统，这是一种扩张主义力量”。 “我总是说，如果你闭上眼睛，听蒙古人说，听维吾尔人说，听西藏人说，情况是如此相似，”这位前藏人领导人表示。 中国外交部没有立即回复置评请求。中国不承认西藏流亡政府，并总是为其在西藏的统治方式辩护，称其为落后社会带来发展。 (本文依据了路透社的报道)