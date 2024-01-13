海外台灣人返鄉投票 機場高鐵擠爆 【新唐人北京時間2024年01月13日訊】台灣大選1月13日登場，在海外的台灣人紛紛提前返鄉投票。最近兩天，北京機場航班載客率逾9成，來自加拿大、澳洲、日本、印尼等國的台灣人擠爆桃園機場，高鐵也加開列車送民眾回鄉投票。 中央社報導，自1月10日起，中國大陸台商開始返台投票，北京機場返台航班載客率飆升，介於9成至滿座之間。 北京是中國北方少數有兩岸直航航班的城市，每週單向飛行23班，每天至少3班。另外兩個城市是青島和鄭州。北京、天津、河北以及東北、山西、內蒙等地的台商，大多通過北京首都機場往返兩岸。 台灣大選即將登場，北京機場本週返台旅客數量明顯上升，1月10日之後有更大增幅。12日清早，北京機場有海南航空、中國國際航空各一個定期班次飛往台灣桃園機場。 凌晨5點後，不少台商陸續攜帶行李抵達機場，辦理登機手續，櫃檯前大排長龍，這兩個航班均告滿座。有台商表示，這已經接近以往新年前返台過年的景象。 報導說，在大陸的各地台協早在去年11月就提供廉價機票，催促在陸台商、台生返台投票，但起初他們返台投票的意願並不太高，直到大選臨近，在陸台灣人返台意願才明顯升溫，訂票者大增，機票價格也節節高漲。 一名北京台企中層主管表示，他原本不打算返台投票，但在台灣家人不斷催促下，決定還是返台投票，順便處理在台積壓的一些事務。但他強調，自己支持誰不會受到任何人影響。 另一名在北京中企工作的台籍員工，和他的台籍女友都選擇不投票。他說，認識的台籍友人只有一半人返台投票。 他還表示，自己以前也回去投過票，但從經驗來看，即使有人提供廉價機票，「花錢+買票+投票」換來的都是「芭樂票」（即空頭支票）。 在加拿大的台灣人士，近日也紛紛搭乘航班返台投票。在溫哥華經營小生意的高奧圖和妻子飛回台北投票，他說：「投票很重要，今年情勢很緊張。」 旅行業者張維霖表示，今年機票很貴，但沒有減弱僑胞回台投票的熱情。「往年每次大選，航空公司都會推出優惠來吸引僑胞回台投票，今年沒有這類促銷，但回台灣投票的人依然非常多」。 加拿大台灣同鄉會前會長洪淑芬5日已趕回台灣，她表示，「這次選舉很重要，基本上是抗中和親中的選擇，台灣要變得更好，自然不能走回依賴中國（中共）的老路。」 加拿大亞裔活動協會執行長吳權益說，每一屆總統大選，旅居海外的許多台灣人都願意花錢花時間回台灣投票，那是一種呵護台灣成長的心情。 「無論你是藍綠哪一種顏色，你都希望台灣變得越來越好，投票成了這種念想的寄託方式，而台灣不接受不在籍投票，要看著票票入櫃，以至於掛念台灣的人都必須飛一趟回台灣。」吳權益說。 新唐人亞太台12日報導，台灣各地車站也陸續湧現人潮，雙鐵訂票數加起來超過70萬張，有民眾避開高峰，特別請假提前一天返鄉。 台灣高鐵也加開列車，送民眾回鄉投票。截至12日上午8點，高鐵已經賣出41萬多張車票，比上屆選舉同期還要多。 台鐵東部幹線，也因應大選加開列車，要把民眾送回家，投下神聖一票。 （記者羅婷婷綜合報導/責任編輯：文慧）