「台灣人不做走線人」 走線華人籲守護中華民國 【新唐人北京時間2024年01月13日訊】「我們沒有投票的權利，我們只能用腳投票。」走線華人柴松在台灣大選之際講述了自己不為人知的經歷。他認為，台灣人不知道中國人所遭受的迫害和苦難，希望警示同胞：選誰當總統那是他們自己的事情，但是不能被中共騙了。 柴松是河北人，早年在北京工作，後來在濟南做生意，主要做地產租賃、住宅租賃。三年疫情封控，無法營業，賠了很多錢。 他說，「2020年的時候疫情很嚴重，封了好幾個月。之前我們穩定的租戶過年回家後回不來，他的房子也不能再交房租，但是我們還要付款，所以一下就撐不住了。」三年來積攢的憤怒跟無助，讓柴松對中共的疫情政策感到不滿。 「中共對疫情的應對，包括發生重大公共安全事故的時候，體現出了整個政府的龐大機器效率低下。最重要的是它的出發點沒有以人的性命為第一位，而是永遠以維穩為第一位的政治考量。在這一點上，我覺得生命是高於一切的，包括高於政治。這跟我的價值觀有所衝突。 「如果我的生命都沒有了，死了這麼多人的生命它都沒有一點憐憫，我覺得這個政治（政黨）要不要又能怎麼樣？」 柴松回顧，封控中老百姓染疫無法就診，要核酸，醫院都是滿的，沒有關係的人住不進不去，醫院也不收。北京封控是最嚴的，疫情嚴重的時候，北京拒絕所有從外地來想到北京大醫院看病的人，給你攔在高速路口上，好多病人是等著做手術的重症，或者有併發症。醫療資源完全是癱瘓的狀態。 他表示，網格化管理、封門、焊門、封街、封路。陽了就是在家裡就自生自滅。去火葬場得排隊，一個棺材正常售價四五千塊錢，在那個時候想買一口棺材需要三萬、五萬。 「如果是暫時的困難呢，大家都可以理解，但是我長期看不到希望，甚至陷入的絕望，那大家就會用腳來投票。」他說。 2022年10月13日上午，「孤膽英雄」彭立發在北京繁華的四通橋掛出了兩條長橫幅，上面寫著「不要核酸要吃飯！不要封鎖要自由！」「罷免獨裁國賊習近平」等訴求。11月24日，新疆烏魯木齊一小區發生火災，由於焊門導致了民眾喪生，成為白紙革命大規模抗議的導火索。憤怒的人群喊出了「共產黨下台！習近平下台！」 四通橋事件給了柴松一些啟發，他開始策劃一起抗議，包括購買了投影儀等電子設備、調試、走線、遙控等一個完整的計劃。「彭立發事件主要體現的是一種精神，他願意捨己為人，他那種不怕死、不畏強權的精神，他的影響是最大的。但是我覺得能持續發聲，這個才是最重要的。」柴松說，「我承認我沒有他勇敢。」 2023年的1月18日，他從澳門出境，然後輾轉經過泰國、土耳其，到基多。2月21日晚上8點，在巴拿馬戴維的一家酒店裡，他打開手機遙控的遠程電子表，打出了「打倒共產黨 打倒習近平 」的紅底白字條幅，投影在萬達廣場建築物的北牆上。 山東濟南的高新萬達廣場是一個繁華的地方。這裡是萬達金街的主街道，旁邊是穎秀路，客流量非常大，很多人都看到了條幅。 當局出動了武警，省廳、市局、分局的警察近百人，如臨大敵。一個小時後，幫他拍攝現場照片的朋友被抓，跟他走的近的朋友幾乎都失聯了。他的父母被連著問話一週，逼老人勸他回去。 警方凍結了他在銀行的所有帳戶。走線的路上，他連吃飯的錢都沒有了，為了躲避中共的跨國抓捕和通緝，他從墨西哥搭了四天三夜的火車到達美國。「如果讓墨西哥移民監抓住我，就得把我送回國。這個事我是聽美國FBI（聯邦調查局）說的，『中國（中共）政府在找你』。」柴松說。 近二年來，數以萬計的中國人走線進入美國，柴松認為，「我們歷經千辛萬苦，只為逃離中國共產黨的獨裁霸權。我們沒有過投票的權利，也沒有體驗過投票。我們只能服從，是必須要服從（中共）的。但是我們用雙腳投票的時候，卻投出了身體最誠實的反對票。」 在台灣大選之際，柴松認為，中共通過一切手段試圖干預或影響台灣的選舉，試圖達到統一台灣或拉回其所謂的92共識的目的。