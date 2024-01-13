三高共管，三慢共防：第一届三高三慢综合防治产业大会在泰州圆满举办

上海2024年1月13日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 首届三高三慢综合防治产业大会在泰州市中国医药城圆满举办。本次活动由泰州市政府主办，泰州医药高新区管委会（高港区政府）、泰州市科技局、泰州市卫健委联合承办，阿斯利康中国协办。江苏省卫生健康委副主任、省疾病预防控制局局长周明浩，泰州市副市长、医药高新区党工委书记、高港区委书记叶冬华，中国科学院院士、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波，中国疾控中心慢病中心主任吴静，阿斯利康中国生物制药业务总经理、香港及澳门地区负责人林骁，以及逾千名来自心血管、肾脏、代谢领域的专家学者出席。

本届大会以"三高共管，三慢共防"为主题，从政、产、学、研、医、投六大维度共同探索高血压、高血脂、高血糖"三高"和慢性心力衰竭、慢性肾脏病、慢性阻塞性肺疾病"三慢"领域的创新诊疗一体化方案的应用，提升相关防治领域跨国家、跨地区、跨行业的多方合作水平，推动形成产业集群，共建创新生态圈，助推慢病产业创新升级。

大会设有主论坛和慢性肾脏病全程管理、三高患者管理、心肺共管、创新产业生态、基层和院长等6个分论坛，并配套了创新项目路演洽谈、创新产品展示等活动。大会期间，阿斯利康与泰州市医药高新区正式签署新产线投资合作协议，投资 1.9亿元人民币建设安达释新产线，持续打造泰州基地为阿斯利康糖尿病产品全球生产供应基地，预计年产值将达到100亿元人民币。

泰州市副市长，医药高新区党工委书记、高港区委书记叶冬华表示："近年来，泰州积极推动‘健康中国’战略的地方实践，着力构建具有区域特色和竞争优势的大健康产业高质量发展新格局，举全市之力打造医药健康名城。面对全球生物医药产业前沿创新技术与创新成果蓬勃发展的新形势，我们将继续坚持‘大卫生、大健康’工作思路，打造全生命周期科技创新体系。期望借助此次大会的召开，能够进一步深化与阿斯利康等跨国医疗企业的合作，聚焦平台赋能、政策赋能、场景赋能，以医药制造业为核心、健康服务业为延伸，全力推动大健康产业高质量发展，促进慢病产业创新升级，真正把健康中国战略落到实处。"

"三高共管，三慢共防"助力健康中国2030战略

随着健康中国2030行动步入关键年，国家对心血管疾病、慢性肾脏病、糖尿病、慢性阻塞性肺疾病等慢病的防治愈发高度重视。数据显示，当前我国心血管疾病的患病人数达3.3亿[1] ，慢性肾脏病患病人群1.2亿[2] ，糖尿病患病人群1.41亿[3] ，其中，29％以上的患者存在"三高"其中两项及以上危险因素并存现象[4]，导致发生严重心血管事件的风险成倍增加，而随之而来的经济负担也进一步加重[5]。此外，我国20岁以上的慢阻肺病患者接近1亿人[6]，而慢性心衰和慢阻肺病常合并存在，患者病情复杂且预后较差[7]，需心肺共管。

实践证明，与只管理一项或两项危险因素相比，三高共管、综合达标能更好地预防并显著降低心血管疾病的发生率和死亡率[8],[9]，降低心、肾负担，使患者全面获益，降低社会层面的医疗负担。

中国科学院院士、复旦大学附属中山医院心内科主任葛均波教授指出："我国是心血管疾病大国，心血管疾病对国民健康、乃至社会发展影响巨大。而高血糖、高血压和高血脂与心血管疾病密切相关，及早进行三高共管，对于实现心肾保护、改善患者健康具有重要意义，同时加强与肾脏、内分泌、呼吸等专科的密切合作，形成多学科协作团队同样十分重要。本次大会通过跨学科、触公众及基层等方面，进一步深化‘三高共管，三慢共防’的理念，为‘健康中国2030’的建设添砖加瓦！"

中华医学会肾脏病学会副主任委员、东南大学医学院院长、东南大学肾脏病研究所所长刘必成教授表示："当前我国慢性肾脏病具有患病率高，合并心血管疾病率高和死亡率高的‘三高’特点[10]，已成为我国重要公共卫生问题。其中，高血压、糖尿病等继发慢性肾病患者已占到该病患者40%以上[11]，加强糖尿病和高血压患者早筛和干预慢性肾脏病已迫在眉睫。建议糖尿病及高血压患者每年进行肾脏病变的筛查，包括尿常规、尿白蛋白/肌酐比值（UACR）和血肌酐等[5],[6]，这对于减少我国未来尿毒症患者数量的意义重大。"

南方医科大学第八附属医院院长、内分泌代谢科学科带头人沈洁教授表示："心肾并发症是糖尿病患者面临的最大问题[12]，超过三分之一的2型糖尿病患者伴有心血管疾病[13]，每三位2型糖尿病患者中有一位伴有糖尿病肾病[14]，已成为糖尿病管理的一个巨大挑战。此次大会从多个维度阐述了心血管、糖尿病、慢性肾脏病及早进行三高共管，保护心肾的重要性，这对于降低我国糖尿病患者心血管、慢性肾脏病等并发症的发生风险和死亡风险具有重要防治意义。"

中华医学会呼吸病学分会委员、江苏省临床医学院呼吸疾病研究所所长黄茂教授介绍："我国约有1亿慢阻肺病患者[6]，但慢阻肺病早期没有明显症状，导致许多患者错过最佳治疗时期，造成病情加重，此后还可能发生心血管并发症[7]。如慢性心力衰竭，慢阻肺病会明显增加心衰风险，尤其在慢阻肺急性加重期更常见[15],[16]，给患者带来多重治疗压力。因此，慢阻肺病的管理和治疗不仅关系肺健康，更要注重‘心肺共管’，降低患者心肺疾病共患风险。"

作为本次大会的协办方，阿斯利康中国生物制药业务总经理、香港及澳门地区负责人林骁表示："中国是阿斯利康全球第二大市场，也是我们全球创新和全球供应的重要链接点。深耕中国三十余载，我们始终秉持以‘患者为中心’的初心，与医学界和产业链伙伴一同打造创新全病程管理解决方案。本次与泰州市政府再次携手，阿斯利康将持续发挥跨国制药企业的桥梁作用，持续践行‘在中国，为中国，惠全球’的承诺，推动跨国家、跨地区、跨行业的多方合作，并与中国医疗创新产业的高质量发展同频共振，让中国制造、中国创新惠及中国乃至全球的患者。"

阿斯利康中国副总裁，心血管、肾脏及代谢事业部负责人关冬梅表示："心血管、肾脏及代谢始终是阿斯利康从全球到中国深耕的重要治疗领域。作为一家跨国药企，我们一直积极深化在华的本土化布局，并不断拓展本土研发和生产业务。我们在泰州建立了全球供应生产基地，助推中国本土创新药物的诞生和出海，不断为中国乃至全世界患者提供创新的治疗方案。同时，我们也坚持开放合作的发展理念，携手社会多方力量共同打造三高健康产业领域创新生态圈，以集体智慧满足患者的未竟之需。"

*声明：仅供媒体使用，不用于任何推广目的。

[1] 中国心血管健康与疾病报告编写组,胡盛寿.中国心血管健康与疾病报告2020概要[J].中国循环杂志, 2021, 36(6):25.DOI:10.3969/j.issn.1000-3614.2021.06.001. [2] 李丹, 赵学智. 国际泌尿系统杂志,2007,27(2):277-281 [3] 陆慧.聚焦重点人群,多角度,多抓手筑牢基层糖尿病综合管理网底[J].中国社区医师, 2022, 38(35):2. [4] "三高"共管规范化诊疗中国专家共识（2023版）专家组. "三高"共管规范化诊疗中国专家共识（2023版） [J] . 中华心血管病杂志（网络版）, 2023, 06(1) : 1-11. DOI: 10.3760/cma.j.cn116031.2023.1000144. [5] 郭潇雅.李为民:"三位一体"协同防控慢病[J].中国医院院长, 2022, 18(7):1. [6] Wang C, Xu J, Yang L, et al. Prevalence and risk factors of chronic obstructive pulmonary disease in China (the China Pulmonary Health [CPH] study): a national cross-sectional study[J]. The Lancet, 2018,391(10131):1706-1717.DOI:10.1016/S0140-6736(18)30841-9. [7] 张开进.慢性阻塞性肺疾病合并心力衰竭诊治进展[J].心血管病学进展, 2018, 39(3):4.DOI:10.16806/j.cnki.issn.1004-3934.2018.03.024. [8] Wong ND, et al. Diabetes Care. 2016;39(5):668-676. [9] Gaede P, et al. Diabetologia. 2016 Nov;59(11):2298-2307. [10] 邵沛.理性面对,科学调整慢性肾病患者的自我管理[J].健康大视野, 2009(5):6.DOI:CNKI:SUN:JKSY.0.2009-05-011. [11] 赵津.三高患者警惕继发性肾病[J].开卷有益-求医问药,2018(10):8-9. [12] 朱大龙,母义明,洪天配,等.中国成人2型糖尿病合并心肾疾病患者降糖药物临床应用专家共识[J].中华糖尿病杂志, [13] Einarson TR., et al. Prevalence of Cardiovascular Disease in Type 2 Diabetes: A Systematic Literature Review of Scientific Evidence From Across the World in 2007-2017. Cardiovasc Diabetol. 2018;17(83):1–1 [14] 中华医学会糖尿病学分会. 中国2型糖尿病防治指南（2020年版）[J]. 中华糖尿病杂志, 2021, 13(4):315-409. [15] 旷湘楠,王亚芬,尹玉洁,等.慢性阻塞性肺疾病与心血管疾病关系的研究进展[J].实用心脑肺血管病杂志, 2020(1):7.DOI:CNKI:SUN:SYXL.0.2020-01-003. [16] 中华医学会呼吸病学分会慢性阻塞性肺疾病学组,《慢性阻塞性肺疾病合并心血管疾病诊治管理专家共识》撰写组. 慢性阻塞性肺疾病合并心血管疾病诊治管理专家共识[J]. 中华结核和呼吸杂志, 2022, 45(12): 1180-1191. DOI: 10.3760/cma.j.cn112147-20220505-00380.

三高共管，三慢共防：第一届三高三慢综合防治产业大会在泰州圆满举办 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

Source: 新闻稿网合作伙伴 – Xinwengao.com