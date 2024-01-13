Costco｜深圳人不解港人「佔領」超市 撐北上消費：感覺有來有往

今日（13日）是深圳Costco開幕第二日，也是首個周末，人潮依然絡繹不絕，但似乎港人為數不多，暫時回復深圳居民「主場」。不少本地人對港人頻密到山姆，甚至連Costco都變成港旅團景點，他們雖然支持港人北上購物，但感到大惑不解，笑說：「山姆現在人很多，像去了迪士尼。」也有內地人坦言去香港以玩為主，「在山姆買（日用品）就很方便了。」 按圖看深圳Costco開幕首周末逼爆情況： + 28 首日搶勞蘇熊 翌日搶泡泡龍 記者中午約12時到達時，場內人流雖多，但最初看到各人推着購物車，仍然有足夠空間通過，行動自如，但約一小時後，前來購物的人潮愈見擠擁。 由於是開幕後首個周末，吸引很多家庭逛超市享天倫樂，包括很多小孩和嬰兒被當成貨物放在購物車內，這些小孩躺在車上睡午覺、玩遊戲機或坐着試食，昨天深受歡迎的巨型勞蘇熊公仔，已經被「掃清光」，今日則輪到同為迪士尼動畫《反斗奇兵》的卡通人物「泡泡龍」公仔被爭相搶購，幾乎每位小朋友都抱着一隻，或在每部購物車都幾乎見到「泡泡龍」已被「私有化」。 + 16 國產士多啤梨掀爭奪戰 另一樣最多人搶購的是每箱共有兩包的國產士多啤梨，每顆都很紅潤和夠大粒，只售98.9元人民幣。記者中午時直擊Costco店員將一卡板的士多啤梨貨量推出來生果區，旋即引來近百人輪着衝前搶購，不消10分鐘已被搶去逾三分之二貨量，陸續還有人加入爭奪戰。雖然昨天有香港旅行團來Costco搶閘參加開幕遊，惟記者發現今日來Costco的港人較少，場內人流大多為深圳居民或其他地區的內地人，到處都只聽到普通話，跟近期被形容遭港人「佔領」的山姆來相比，今日Costco變回本地人「主場」。 深圳居民鍾小姐支持港人北上購物，但不解港人為何「佔領」山姆，形容「山姆現在人很多，像去了迪士尼」。（歐嘉樂攝） 往山姆像去了香港迪士尼 深圳居民鍾小姐：到底為甚麼？ 對於港人追捧山姆和Costco，甚至成為香港旅行團的行程景點及購物點，令很多當地人感到大惑不解，包括深圳居民鍾小姐，她向記者表示：「我都唔知點解呢啲超市𠵱家咁多人？」記者以為她對此感到不滿，但她並沒有嬲怒，只是真的很想了解箇中原因，她笑說：「像山姆現在這樣，很多人呀，像去了迪士尼一樣，你知道為甚麼嗎？其實我也想問你，到底為甚麼？」 當她聽到記者解釋因為這些巨型超市的產品種類多，而且性價比高、價格較香港便宜很多後，她終於清楚明白。鍾小姐認為，就像內地人喜歡到香港買東西一樣，「可能就是那種有來有往的感覺吧」，所以她反而支持港人多來北上消費，可以振興深圳經濟，「來往的話那些業務應該會更多才對吧」。 深圳居民唐小姐歡迎港人來購物，但她在疫情時已習慣在本地大型超市或山姆買日用品，因比較方便，來香港都會以玩樂為主，不會特別預算購物消費。（馬楚烽攝） 疫情令深圳居民改去山姆購物：去香港就玩為主 她又稱，以往來香港都曾經購買衣服，覺得香港的衣服款式不錯，但她坦言上月來香港時則沒有購物，只着重到迪士尼樂園玩樂，她解釋並非香港的東西欠缺吸引力，只是她跟很多內地人一樣，習慣網上購物模式，說：「我可能就是在淘寶買東西習慣了，比較少在線下買東西。」她續指身邊不少朋友都經常到香港買藥品，例如風油精、馬油，但其他奢侈品則不多。若再有機會來香港，她或會考慮買名牌包包。