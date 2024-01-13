醫院院長觀神韻：神聖的藝術 如有神助

【新唐人北京時間2024年01月13日訊】1月13日，美國神韻紐約藝術團在大阪府堺市民藝術文化廳（Sakai Performing Arts Center）的第一場演出爆滿。醫院院長稱讚神韻是神聖的藝術，神韻藝術家在舞台上「如有神助」。 醫院院長長手信雄：「真的很神聖，而且我理解了日本與中國文化的不同，並體驗到了（中國歷史）真是太好了，五感都能感受到。」 長手信雄今天是攜夫人前來觀賞神韻的。 院長夫人長手清美：「交響樂團和舞蹈配合得那麼完美，讓我非常感動。我好像進入了另一個世界，逃離了現實，感到非常開心。」 医療儀器公司社長長岡正樹：「演出內容以及策劃非常精彩。久經訓練的演員們的努力傳遞過來，演出含有豐富的信息，實在是太精彩了。」 觀眾表示，在演出中體會到了注重自身修煉的神韻藝術家們煥發出的純善與純美。 長手信雄：「演員們非常神聖，如有神助。」 長岡正樹：「（女子舞蹈）真的很美，太精彩了。真是不虛此行，非常開心、滿足。」 神韻獨特的中西合璧的音樂，以及三維動畫天幕也讓觀眾驚歎。 長手信雄：「一切都那麼好。背後的天幕很美，使用了什麼技術？應該是最新的技術吧，我很感動。現場伴奏也很精彩，中國獨有的二胡獨奏也打動了我。我好像進進入了時空旅行，來到了中國，來到了另外一個世界。」 長岡正樹：「影像技術十分先進，舞台效果也非常棒。（音樂）很有氣勢，因為是現場演奏，聽起來非常舒服。」 觀眾表示，演出中所傳遞的信息發人深思。 長手清美：「有一幕是心臟被活摘，這在日本是無法想像的，世界上竟然有這樣的地方，我很震驚。」 長岡正樹：「演出極具藝術性，非常精彩。而且在接收到的信息中不由得我不去思考：對人來說到底什麼才是最重要的。」 長手清美：「看到了我生平罕見的精彩的演出。真是太好了。」 （更多信息請點擊神韻官網 訂票信息）