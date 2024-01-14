大陸人心繫台灣大選 盼守護民主 【新唐人北京時間2024年01月14日訊】1月13日，是台灣總統大選的投票日。許多大陸民眾透過翻牆，密切關注這次台灣大選的進程，盼望台灣民眾守護好民主台灣。 台灣2024年總統、副總統暨立委選舉，於13日舉行投、開票，執政的民進黨推派賴清德與蕭美琴搭檔，在野黨國民黨由侯友宜搭配趙少康、民眾黨由柯文哲搭配吳欣盈。 大陸許多民眾密切關注，這次台灣大選情況。 上海高校退休老師顧國平：「我們上海人現在每天都在議論台灣大選的事，都在比較，都在嘆息：我們什麼時候能夠像台灣一樣，能夠老百姓（手中）有選票？」 顧國平說，上海維權圈子在13日之前，已經把市內好多酒店訂滿了，準備慶祝新總統當選。 上海高校退休老師顧國平：「台灣老百姓的選票來之不易的，你們一定要擦亮眼睛，不能選跟中共、相信中共的政界人士。你們要清醒地看到，我們大陸自從中共執政以來，所發生的一切災難，都證明了『相信共產黨，走進火葬場』。」 大陸民眾姜先生認為，台灣大選也關係到大陸的未來，所以他們非常關注。 大陸民眾姜先生：「台灣的民主、自由、普世價值是我們大陸人的嚮往。台灣提前走向民主和自由，是大陸應該學習的榜樣。」 前大陸刑警童先生：「大陸一旦進行民主轉型的時候，它需要一個榜樣，需要有一套成熟的制度和程序。所以說台灣一定要把這個榜樣做好，把這個路走好，給大陸指明一個方向，給大陸做一個民主轉型的榜樣。」 分析指出，臺灣的民主憲政與法治，使中共的謊言宣傳不攻自破，所以中共欲除之而後快。 前大陸刑警童先生：「共產黨怕台灣這個民主榜樣，這個號召力、影響力，所以共產黨想方設法地滲透台灣，干擾台灣的選舉，影響台灣未來的走向。這就是共產黨採取的策略。所以作為台灣人來講，你一定要清楚共產黨想要的是什麼？目的是什麼？民眾的選擇就決定了台灣的前途，台灣的命運。」 新唐人電視台記者李韻、王沛涵採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/01/13/a103843059.html