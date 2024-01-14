網約車祕辛：內卷加劇收入降 冬季續航縮水70% 【新唐人北京時間2024年01月14日訊】近幾年，隨著經濟持續低迷、失業率不斷飆升，中國網約車大軍迅速膨脹。開網約車的人越來越多，平台抽成也日漸增加，司機們的收入卻每況愈下。電動型網約車更面臨冬季續航縮水70%的困境，為節約電不少司機不敢開暖風，如同待在「移動的冰窖」裡。 公眾號「北京燃次元」1月13日發表長文，披露了中國網約車司機所面臨的各種困境與祕辛。 據文中披露，現年43歲的劉茂失業後，迫於生計與2020年，當起了全職網約車司機，一開就是3年多。他發現，如今的網約車司營生並不好干，越來越多的人與劉茂一樣，為了「填飽肚子」「養家餬口」而不斷湧入這個行當的「圍城」。 2023年，廣州、深圳、濟南、長沙、上海、重慶等多地先後發布預警，稱網約車的運力與需求已趨飽和。 截至2023年11月末，全中國持證網約車司機的數量超過了643萬人，與2022年末相比，增加了約134萬人；網約車運營車輛則超過274萬輛，比2022年末增加近63萬輛； 獲得網約車平台經營許可的公司也多達335家。 「包括出租車跟網約車，現在這一行哪有賺錢的？」 「誰願意幹這網約車，不幹這個幹啥？沒有工作可干。」 網約車司機紛紛抱怨說，這個群體整體呈現出疲倦、鬱悶、無可奈何的狀態。 待在車上等顧客的時間越來越長，收入卻不斷在下降，是中國網約車司機共同的感受之一。 據前述長文披露，李海明3個月前被公司列入了「優化」（即裁員）名單，中年失業的他養著兩個孩子，還要還房貸，為了「賺點家用」，在北京兼職跑起了網約車。為了短期內增加收入，多跑高價長途單，李海明拒接了平台的「特惠一口價」訂單，卻因此被平台限制了派單量。 2023年12月11日的大雪天，李海明在樓宇縫隙的擁堵路段跑了6小時，只賺了40元，他在受訪時告訴陸媒，這點收入「還抵不住一天的電費」。 老司機鄧傑也對陸媒坦言，「現在我們這行確實太難了」。據其透露，2023年他所在的海南陵水縣猛增上千輛新能源網約車，數量比前一年翻了幾倍。而12月去陵水度假的怡悅發現，從酒店打網約車到風景區和商圈，無論白天還是深夜時段，幾乎都被「秒接」。 網約車平台為了吸引乘客，各種規則和玩法翻新，受到損害的確實網約車司機。 首先最明顯的變動是平台對車費的調整。 網約車司機鄧傑發現，現在網約車平台的車費抽成比例越來越高：一口價訂單的抽成是29%以上，再加上扣除的信息費等雜費，已經達到30%以上；非一口價訂單，一般抽成21-23%。如果是特惠單，因為車費總價較低，抽成也就稍微低一點。 其次是平台動態調整發放給乘客端的優惠券，並將特惠價格顯示在預計車費裡。結果是在抽成不變的情況下，平台達到刺激用戶消費的目的，司機到手的份額卻被壓縮了。 對開新能源網約車的司機來說，冬季續航時間的大幅縮短是他們的一大困擾。