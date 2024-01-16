以技术为支撑的合资企业增加 LYB 获得优势原料和有吸引力市场的机会

交易包含现有资产和计划增长项目

休斯顿和沙特阿拉伯利雅得2024年1月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — LyondellBasell (LYB)今日宣布，该公司已达成一项协议，将以约 5 亿美元的价格从 Alujain Corporation (Alujain) 手中收购沙特阿拉伯国家石化工业公司 (NATPET) 35% 的股权。在 Spheripol 聚丙烯技术的支持下，该合资企业使 LYB 可以在战略区域获得优势原料和额外的产品营销能力，以发展和升级其核心聚丙烯业务。

该交易需待满足监管和其他惯例成交条件后方可完成。此外，Alujain 和 LYB 也在共同评估于 NATPET 设施建立全新的丙烷脱氢 (PDH) 和聚丙烯设施的可能性，但仍需等待最终投资决定。该项目研究的共同目标是实施符合沙特阿拉伯王国 2060 年碳减排战略的解决方案。

Alujain 是沙特阿拉伯王国的一家石油化工、能源、采矿和金属公司。作为 NATPET 的多数股东，Alujain 是 LYB Spheripol 聚丙烯技术的长期许可证持有者，这项技术是公司在延布工业城运营丙烯和聚丙烯工厂所采用的解决方案之一。NATPET 目前的聚丙烯年生产能力约为 400,000 吨。

LYB 首席执行官 Peter Vanacker 表示："对 NATPET 的投资反映了我们围绕具有持久优势的资产和业务发展及升级核心业务的战略。我们很高兴能投资这家合资企业，这家企业充分利用了 LYB 的技术、全球领先的市场地位和 Alujain 久经考验的卓越运营能力。我们预计，该合资企业将通过我们的所有权权益以及在主要地区的产品营销实现增值。"

Alujain 董事长 Mohammed Bin Saleh AlKhalil 表示："我们很高兴有机会深化与 LYB 的关系，我们先是作为被许可方，现在又成了合资伙伴。我们期待双方共同努力，生产和销售满足全球客户需求的基本材料。这项新投资是沙特阿拉伯王国发展下游产业的一大进步，Alujain 计划进一步推动这些发展。"

关于 LyondellBasell

LyondellBasell（纽约证券交易所股票代码：LYB）是全球化工行业的领导者，致力于开发能够满足可持续生活日常需求的解决方案。通过先进技术和重点投资，我们将致力于推动循环低碳经济的发展。 我们的所有工作都旨在为客户、投资者和社会创造价值。作为全球最大的聚合物生产商之一和聚烯烃技术领导者，我们开发、生产和销售高品质创新产品，应用范围涵盖可持续交通、食品安全、清洁水源和优质医疗保健等领域。更多资讯，请访问 www.lyondellbasell.com 或在 LinkedIn 上关注 @LyondellBasell。

关于Alujain Corporation

Alujain Corporation 成立于 1991 年，致力于沙特阿拉伯天然碳氢化合物和矿产资源增值。它是一家已上市的沙特股份有限公司，总部设在沙特阿拉伯王国利雅得。Alujain 公司的主要战略目标是确定、评估、促进、开发和投资/运营石油化工产品、采矿、金属、能源行业的重大工业项目及其他项目，致力于利用当地的优势和人才、产能、财富和自然资源为股东创造价值，同时设定国家、社会和环境责任的最高标准。

关于前瞻性声明的提示

本新闻稿中无关历史事件事项的声明为前瞻性声明。这些前瞻性声明以管理层的假设为基础，这些假设时在当时被认为是合理的，并且这些假设受重大风险和不确定性的影响。实际结果可能与预测、预期结果或本新闻稿中表达的其他预期存在实质性差异，包括但不限于：获得所需的监管批准或适用的等待期到期；成交条件的满足；我们在建议的期限内完成本新闻稿中所述交易的能力；最终投资决策以及本新闻稿中所述拟议设施的成功建设和运营；以及我们实施战略并成功使我们的资产基础与该战略保持一致的能力。虽然这些声明和预测遵循诚信善意原则，但 LyondellBasell 及其管理层无法保证未来会实现预期的结果。其他可能造成实际结果与前瞻性声明中的描述差异较大的因素，请见截至 2022 年 12 月 31 日的表格 10-K 中"风险因素"一节，该表格可在 www.LyondellBasell.com 投资者关系页面和证券交易委员会官网 www.sec.gov查阅。

LYB 达成协议收购沙特阿拉伯 NATPET 35% 的股权，以扩大其聚丙烯核心业务 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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