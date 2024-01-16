Syncron Inventory 帮助 Bileko Car Parts 简化库存运营，全面提高灵活性和决策力。

斯德哥尔摩2024年1月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的智能服务生命周期管理解决方案提供商 Syncron 高度肯定与瑞典领先的汽车售后市场零部件分销商和批发商 Bileko Car Parts A.B. 之间建立的长期合作关系。Bileko Car Parts 选择与 Syncron Inventory 展开合作，提高广泛网络中零部件的可用性并简化库存管理。

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在汽车售后市场中管理和完善库存运营并非易事，尤其是产品众多且产品需求模式不确定的企业。随着 Bileko Car Parts 在汽车售后市场中的地位日益重要，该公司需要一个能够简化和管理运营的系统。Bileko Car Parts 力争卓越，致力于寻求一个能够为多元客户群提供一流服务的全面系统。

Bileko Car Parts 物流规划师 Therese Nilsson 表示："在与 Syncron 合作之前，我们没有管理本地仓库库存的中央解决方案。随着不断发展，我们需要一个库存管理系统，在正确的时间和地点获得正确的零部件。这正是 Syncron 可以帮助我们的地方。"

Syncron 为 Bileko Car Parts 实现了数字化库存运营，消除了人工流程，提高了效率。Syncron 还使 Bileko Car Parts 能够集中管理库存策略，最大化产品可用性，加强预测能力，并提高资本管理和客户服务水平。

借助 Syncron，Bileko Car Parts 获得了一个简单易用的平台和一支经验丰富的客户支持团队，以提升供应链的韧性和效率。

Bileko Car Parts 还获得了一个可扩展、可持续改进的现代化系统。Bileko Car Parts 首席执行官兼总经理、瑞典 Mekonomen 公司首席财务官 Christofer Kohn 表示："如果能够在一个系统中连接覆盖不同业务区域的整个供应链，我们将能为客户提高零部件的可用性。这是我们在未来几年内期待开启的历程。"

Syncron Inventory 是 Syncron 互联服务体验 (CSX) 云平台的重要组成部分，该平台是一个由人工智能和机器学习驱动的平台，可以帮助制造商和服务机构从始至终转变生命周期管理服务方式。

如需了解有关 Syncron 零部件计划的更多信息，请访问 syncron.com/parts-planning。

Bileko Car Parts 和 Syncron 庆祝汽车售后市场运营改革成功 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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