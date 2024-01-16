上海2024年1月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，国内奢华度假酒店品牌 —— 安岚 AHN LAN迈出品牌扩张第一步，宣布与「安顺旅游集团黄果树文旅产业发展有限公司」签约黄果树项目。「黄果树安岚」坐落"中国瀑乡"贵州省安顺市，毗邻黄果树景区入口，坐拥喀斯特地貌奇绝秘境，将为人们带来居山揽瀑，栖居奇境的度假体验。

珠联璧合，双赢之举



居山揽瀑，安岚AHN LAN迈出品牌扩张第一步

《国家地理》将黄果树列为"一生必去的50个地方"之一，徐霞客在380年前写道："捣珠崩玉，飞沫反涌，如烟雾腾空。" 如今，自然禀赋极佳的贵州安顺即将迎来奢华度假酒店品牌的引领者——安岚。双方于2023年12月签约黄果树项目，此举将有助于发掘贵州安顺的自然景观资源和弥补当地奢华度假的市场缺口。

这场双赢之举正在拉开帷幕。目前国内品质出行和高端度假市场发展迅速，以安岚为代表，独具个性的奢华品牌拓张，将进一步满足国内深度游和高端休闲度假游的需求。「黄果树安岚」落成地不仅独揽亚洲最大瀑布群——黄果树瀑布，亦占据世界级喀斯特秘境之景绝佳观赏位。酒店拥有112间客房，预计2024年底开业，届时将成为贵州旅游市场标杆性奢华度假项目，为国内外消费者创造寄情山水秘境的愉悦度假体验。

立足中国文化肌理，秉承「秘境」基因再出发

安岚品牌的「秘境」基因显著，又立足中国文化肌理，梳理与呈现不同地域的地貌与文化特色，逐渐形成清晰的脉络，「自然性」与「诗意性」成为安岚的显眼标签。安岚前三家酒店皆在浙江境内，选址"唐诗之路"的诗意秘境。"湖光山色，遗世独立"的千岛湖安岚，"山林温泉，避世四季"的宁海安岚以及"幽谷云顶，诗意栖居"的新昌安岚，对于华东地区的高净值人群并不陌生，3家酒店不断累积美誉度且收获「秘境度假胜地」的口碑。有客人感叹："安岚不像酒店，更像一篇人与自然共生的故事。"

这与安岚的初心深度契合。自创立以来，安岚始终秉持从南北朝山水诗人谢灵运提及的「良辰美景，赏心乐事」凝练而成的品牌哲学，高度重视「自然山水」与「现代生活方式」的无缝链接，深耕细作酒店选址与客户体验，力求为人们筑造能够诗意栖居，又不乏现代时尚度假体验的隐奢秘境。在那里，人们能够卸下生活负累，重获丰富的生命感知力。

锦和集团酒店事业部总裁及安岚（北京）酒店管理有限公司董事总经理孙震宇先生表示："黄果树项目是安岚品牌扩张的第一步。未来，安岚将依托品牌在奢华度假市场的影响力，期待与更多拥有符合品牌秘境选址要求的项目业主方合作，为国人提供更多奢华度假体验的选择。"

在市场的肯定与期盼下，安岚近期动作频频：首先，锦和集团在2023年10月收购北京首旅持有的安岚酒店管理有限公司股权，正式成为安岚品牌真正掌门人，全权负责品牌整体发展策略和经营管理；全新再出发的安岚，迎来「千岛湖安麓」升级焕新为「千岛湖安岚」；同时，安岚开启品牌轻资产输出时代，加速重构国内休闲度假供需版图，「黄果树安岚」成为其第一站。

进军西南，安岚进驻黄果树，迈出品牌扩张第一步 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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