深圳2024年1月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年1月8日，总部位于香港的SPAC Love & Health Limited正式向美国证券交易委员会（SEC）递交IPO申请，拟于纳斯达克以LLLLU为股票代码上市。



Love & Health赴美IPO

（公开招股书：https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/1998990/000114036124001204/ny20014995x4_s1.htm）

Love & Health Limited成立于2023年10月，是Waton Financial Limited (以下简称"华通金融")旗下全资子公司Waton Sponsor Limited在开曼注册成立的一家目前尚未确定并购目标的空壳公司。Waton Sponsor Limited是一个注册于英属维京群岛的公司。华通金融总部位于香港，主要业务包括股票结算服务和为证券经纪行业提供一站式IT解决方案。

Love & Health计划通过本次IPO募资5000万美元，以10美元的价格发行500万个单位，每个单位包含1股普通股和1份在最初企业合并完成后获得0.1股普通股的权利证。Love & Health的首席执行官周凯同时兼任华通金融的首席技术官。首席财务官兼董事温华新出任华通金融首席财务官。

值得一提的是，周凯先生近期于23年12月入选福布斯2023年度30 under 30榜单，而温华新先生已经连续多次出任美股上市企业的首席财务官，并且牵头过十亿美元规模的deSPAC的项目。

此外，根据公司公开资料显示，美国国际投资领域的知名投资家吉姆•罗杰斯出任华通金融的非执行董事及顾问委员会委员，他的专业知识和深刻的行业理解将为华通金融的战略规划和决策提供独到的见解。

华通金融及其全资子公司华通证券国际有限公司（以下统称"华通集团"）自1989年开始在香港运营。华通集团持有香港证券及期货事务监察委员会发出的第1、4、5、9类牌照，许可号码为AAK004。华通集团为新兴市场的持牌金融机构提供 B2B 经纪服务和金融科技系统/应用程序开发服务，区域总部设在香港。作为亚马逊的战略伙伴，华通集团是AWS平台上首家金融科技券商经纪云端解决方案（以下简称"券商云"）供应商。根据弗若斯特沙利文发布的独立行业报告，华通集团于2022年在亚太地区中小型券商金融科技服务领域中，位列前五强服务商。华通集团致力于利用尖端技术，提供高度定制化的解决方案，旨在促进安全、简单、可靠的交易和投资。华通集团甄选供应商时，选择的均为社会责任富有热忱的供应商，注重将社会和环境问题纳入其业务运营，例如，其中一家供应商与完全由残疾软件技术精英组成的软件技术公司残友集团合作，提供软件开发服务。



华通证券

Love & Health目前未选择具体并购目标公司的行业和地域，但将重点关注金融科技、金融服务、商业服务、科技、消费品等新经济行业以及亚太地区的机会。透过SPAC，华通集团的清结算服务以及券商云为依托的生态系统对于全球资本市场的服务规模及深度优势，提供一系列的服务组合，以期向未来的并购目标公司提供一站式服务。

华通集团投资银行部门以及其SPAC Love & Health Limited的公开的联系方式为：电话：+852 2853 1838；电邮：[email protected]；网站：https://waton.com/

2024年美股首家SPAC：Love & Health赴美IPO – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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