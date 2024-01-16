杭州2024年1月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2023年12月27日，由光伏产业网组织发起的「PV TOP 50」2023光储创新榜颁奖典礼在浙江杭州圆满收官！



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"「PV TOP 50」光储创新榜"于2016年正式启动，迄今为止已成功举办八届，是行业内极具专业性、权威性的评选榜单，发榜至今吸引了众多企业及从业者广泛关注与积极参与，目前已成为光储行业宣传展示企业创新力的大型综合传播平台，同时也是光储企业互相交流、学习、促进、提升的资源创新汇聚平台。

2023年榜单全新升级，聚焦"双碳目标"，推进光伏和储能产业深度融合，打造「PV TOP 50」2023光储创新榜，细数2023年光伏及储能行业创新发展成果，见证标杆的力量！"「PV TOP 50」2023光储创新榜"旨在表彰光伏及储能行业年度突出贡献的企业，推广先进创新技术和创新模式，展示光储企业创新能力和综合实力。

榜单自10月份信息采集开始，受到了众多从业者的积极参与。究竟都有哪些企业或个人经过重重筛选，顺利入围榜单呢？谁是"最具创新力"的光储企业？谁为光储行业作出突出献？一起来一"看"究竟！（企业排名不分先后）

迈入"十四五"之后，在碳达峰、碳中和目标的支撑下，新能源迎来全速发展的新周期，积极践行"双碳"目标，推进能源结构转型，国家政策、地方规划密集出台，光伏和储能行业发展迅猛。

未来，我国光伏储能产业规模将不断扩大，如何突破创新，应对最新发展趋势、探索最新发展机遇、抓紧未来发展先机，成为行业企业在技术创新与迭代中保持竞争优势的制胜法宝。



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突破创新，共谋发展！「PV TOP 50」2024光储创新榜期待与各位再相聚。

荣誉闪耀，榜样前行 –「PV TOP 50」2023光储创新榜震撼来袭 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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