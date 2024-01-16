路易达孚与大自然保护协会合作，聚焦于再生农业

本项合作将从北美洲与南美洲谷物油籽、咖啡和棉花价值链中的项目起步

荷兰鹿特丹和美国阿灵顿2024年1月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 路易达孚集团（LDC）和大自然保护协会（TNC）近日宣布开展合作，在战略性农业供应链中推广实施再生农业和栖息地保护实践。这项合作将基于两者的共同愿景，减缓粮食和农业生产对气候变化的负面影响，同时改善生物多样性和生态系统服务。

农业转型是解决气候变化和生物多样性丧失问题的关键组成部分。全球农业食品系统温室气体排放量占全球温室气体排放量的31%[1]，农业扩张是全球88%的栖息地丧失的主要原因[2]。想要成功地推动粮食系统转型，发展再生农业，避免森林砍伐和转化，就必须秉持共同目标在价值链上开展全面合作。

大自然保护协会首席执行官珍妮弗•莫里斯（Jennifer Morris）说："路易达孚和大自然保护协会是各自行业中的主要参与者。如果从此刻起，我们共同在整个行业的高度上采取行动，改善土壤健康、恢复含水层、促进生物多样性和减缓气候变化，那么我们的合作将加快可持续发展承诺落地的进程，帮助实现生态农业的健康发展和促进生态环境保护，实现净零排放。

"全球粮食系统的成功转型是应对气候危机和阻止生物多样性丧失的当务之急。"大自然保护协会首席执行官珍妮弗•莫里斯说，"为了实现真正的变革，从农民到贸易商再到零售商，整个价值链都需要参与进来。路易达孚已采取的举措让我们深受鼓舞，我们也期待着推广这些做法，在全球范围内消除农产品生产中的森林砍伐和栖息地转化现象。为了让人类和大自然受益，农业领域必须要众志成城、合力行动。"

"在气候变化加速影响全球作物和农民生计的大背景下，全球粮食和农业供应链的长期韧性需要从粮食系统的源头，也就是从农场一级开始，过渡到采取更可持续的措施。"路易达孚集团首席执行官高启（Michael Gelchie）说，"作为全球知名的农产品贸易和加工企业，路易达孚在价值链中处于重要的战略地位。这使得我们可以在激励与支持可持续农业转型中发挥关键作用，包括推动采用再生农业、帮助减少排放、保护生态系统和自然资源、提高农业社区适应气候变化能力等。"

此次合作以路易达孚的现有可持续发展承诺为基础，即在2025年底前实现供应链中森林零砍伐和原生植被零转化，并领先行业地将2020年定义为基准[3]。

大自然保护协会全球农业总监兼路易达孚环境委员会成员大卫•柯力瑞（David Cleary）表示："与路易达孚的合作将有助于我们利用整个行业的力量，在减缓气候变化、保护生物多样性的重要领域更快取得进展。"

本次合作是全球性、跨品类的。最初，合作将主要从谷物油籽、咖啡和棉花的价值链开始。合作将涵盖两个相互关联的 "支柱"：

再生农业：使用行业领先的方法，共同实施路易达孚的再生农业战略，包括规划、投资和其影响的量化测算。项目初期将重点关注美国、加拿大、巴西和阿根廷的一系列大规模战略性工作，双方将联合评估正在进行的再生农业项目，以分析合作和扩大规模的途径。

零毁林和零开垦（DCF）生产：正式确定大自然保护协会与路易达孚围绕零毁林和零开垦生产的长期合作，以支持路易达孚践行全球零毁林和零开垦的承诺。合作的重点在于为农民制定激励机制，改良对实施情况的监测和报告。

路易达孚再生农业负责人阿克塞尔-博多伊（Axelle Bodoy）表示："在实施再生农业战略的过程中，路易达孚很高兴能与大自然保护协会合作。在建立和加强粮食系统韧性方面，大自然保护协会拥有科学的方法和数十年的经验，能够惠及人类和地球。"

路易达孚的再生农业计划目标到2030年，至少覆盖300万英亩（约 120 万公顷）的土地，这项举措将惠及农业供应链中约三万名农民。这项计划将重点关注农业系统的整体转型和良好农业实践的应用，从而改善土壤健康、恢复含水层、促进生物多样性、减缓气候变化，并不断提高农民的盈利能力和韧性。

"我们计划通过围绕路易达孚部分重要设施的地标级项目，协同上下游志同道合的合作伙伴，开展作物轮作和跨价值链合作。"阿克塞尔-博多伊补充说，"在大自然保护协会的支持下，我们能够详尽了解农民需求，支持采取相关创新技术，与农民和其他价值链合作伙伴共同制定计划，引领发展更加坚韧、面向未来的农艺系统，从而在ESG方面为我们的供应链合作伙伴提供稳健、可信、深远的影响。"

路易达孚、大自然保护协会将与农学家和项目方一道，继续在更多农产品供应链上开发试点项目，如巴西的柑橘项目，越南、印度尼西亚、乌干达和其他产地的咖啡项目等。

[1] FAO. 2022. Greenhouse gas emissions from agrifood systems. Global, regional and country trends, 2000-2020. FAOSTAT Analytical Brief Series No. 50. Rome, FAO. [2] FAO. 2022. FRA 2020 Remote Sensing Survey. FAO Forestry Paper No. 186. Rome. https://doi.org/10.4060/cb9970en [3] 棕榈除外，其截止日期仍为2016年

路易达孚与大自然保护协会合作，聚焦于再生农业 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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