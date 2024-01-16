东京2024年1月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，DHL快递与日本航空（以下简称"日航"）签署一份使用波音767-300货机[1]的长期合同，用以满足东亚地区不断扩大的国际快递和电子商务运输市场中日益增长的客户需求。

为应对跨境快递运输需求的强劲增长，DHL持续加强基础设施网络建设，包括近期完成扩建并投运位于香港的中亚枢纽等。通过日航拟于今年2月19日开通的新航线，DHL快递将进一步强化在东亚地区内的网络建设。

通过与DHL合作，日航将建立全新业务模式，连接日本与首尔、上海和台北，旨在为企业和消费者提供稳定且可持续的航空货运网络，帮助他们进行国际贸易与采购。

中日货运航线是DHL快递在亚太地区最重要的航线之一。此次与日航签署的合作协议是双方合作的又一重要里程碑，将能够通过确保航空网络稳定性，更加灵活、稳定地应对地区货量增长和需求的变化。

DHL快递与日航签署波音767-300货机使用长期合同，满足东亚地区货运需求 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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