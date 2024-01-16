征程万里阔，奋进正当时

上海2024年1月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 岁序更迭，砥砺前行。以"重启增长引擎——融合创新 质胜未来"为主题的"第三十五届全国医药经济信息发布会"在广州顺利举办。

在本届全国医药经济信息发布会上，上海和黄药业有限公司（简称"上海和黄药业"）及旗下产品"上药牌"麝香保心丸凭借创新实力、品牌影响力和发展潜力，荣获"头部力量•中国医药高质量发展成果企业（2023）""头部力量•中国医药高质量发展成果品牌（2023）"以及"2023医药社会责任媒体观察责任先锋"三项荣誉。

2023年度中国医药高质量发展"头部力量"从影响力、创新力、成长力以及企业责任等维度指标衡量企业综合实力。企业在特定细分领域具有突出创新实力，拥有独特的平台技术，自主创新产品的临床价值明显，产品品牌形象深入人心，品牌价值得到行业广泛认可；在动态环境下，以一定的资源和技术为基础，持续获得业务收入并实现量的扩张和质的提高。

上海和黄药业自成立以来，坚持"科技创新引领发展"的战略，逐步发展为中国中药行业的头部企业。目前，上海和黄药业已有五个创新研发平台，创新平台的创建为公司在新产品开发、现有产品二次开发、中药材基地关键技术研究与建设等方面提供了坚实的科技支撑。

较为完善的新药研发体系，也让上海和黄药业的科研创新成绩斐然，公司在研新药项目有9项，其中，参芪麝蓉丸完成Ⅱ期临床试验，健腰密骨片Ⅱ期临床试验即将完成全部病例出组。用于治疗急性缺血性脑卒中的SHPL-49注射液完成Ⅰ期临床试验，总体安全性、耐受性良好。

此次荣获高质量发展成果品牌的麝香保心丸，是上海和黄药业的核心产品。多年来，"上药牌"麝香保心丸始终坚持走循证之路，积累了大量循证证据，为现代中药高质量发展和市场品牌推广奠定了基础。

在坚持现代循证医学验证的过程中，麝香保心丸凭借从"经验"到"证据"的循证医学获得了多个指南、共识的权威推荐，并且在不断更新中，以发挥其更大的冠心病治疗价值。2021年，历时十年之久的符合国际规范的麝香保心丸大型循证研究——MUST研究，以高质量循证研究证据证实麝香保心丸治疗冠心病良好的安全性及有效性，充分肯定其临床价值。2022年，《麝香保心丸治疗冠心病专家共识》对规范麝香保心丸在冠心病人群中的应用发挥指导作用。2023年，麝香保心丸MUST研究的糖尿病亚组分析和药物经济学研究结果惊艳问世，为冠心病合并糖尿病患者提供治疗"新武器"。

此外，上海和黄药业的另一核心品种胆宁片在中药现代化的基础上推进中药国际化，在相继获得加拿大天然药品上市许可证和加拿大境外生产场地认证后，于2022年10月成功出口加拿大，正式以药品身份、合法途径进入国际主流药品市场，具有中药国际化里程碑性的示范意义。

2023年4月，上海和黄药业独家品种正气片获得由加拿大卫生部天然药品与非处方药品局批准的天然药品上市许可证。这是继胆宁片实现国际注册出口后，公司在国际上获批上市的第二个中成药复方品种。值得一提的是，同年12月5日，胆宁片以药品身份实现第二批出口加拿大。

所获得的荣誉，是上海和黄药业新征程的号角。今后，上海和黄药业将继续传承精华、守正创新，坚持"创新传统中药，服务健康中国"的宗旨，为老百姓健康提供更多高质量产品；并积极发挥示范引领作用，以实际行动推进上海生物医药产业建设，推进我国中医药事业和大健康产业不断发展！

上海和黄药业获"头部力量•中国医药高质量发展成果企业"等多项荣誉 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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