泰国尚泰世界购物中心 centralwOrld: 数十万人共庆2024年新年

亚洲時代广场 "尚泰世界购物中心 centralwOrld" 泰国最佳的世界级倒计时地标: 数十万人共庆2024年新年,倒计时活动精彩纷呈

中国、韩国和泰国的顶尖艺人齐聚一堂,包括 GOT7的崔荣宰、Patrick 尹浩宇、PP Krit、Billkin Putthipong、Bowky Loin、Nont Tanont、Ink Waruntorn以及65位明星的豪华阵容,他们的精彩演出让这场盛大的庆典熠熠生辉。

壮观的180度烟花汇演与全球最大的panOramix屏幕上的未来风烟花相互辉映,通过LED屏幕进行现场直播,覆盖曼谷全域。此外,还有遍布全国的10家尚泰购物中心共同庆祝,为 2023年最后15分钟画上了完美的句点。

centralwOrld 尚泰世界购物中心的营业时间延长至晚上11点,而位于3楼的餐厅 、Groove区和户外广场的营业时间更是延长至凌晨12点半,为顾客提供了更充足的享受时间。

BTS轻轨交通延长运营时间至凌晨2点,并采取严格的安全措施,让数十万人参加此次盛会的泰国人民和外国游客倍感安心。

泰国曼谷2024年1月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 曼谷 – 这座充满活力的城市,又一次迎来了盛大的新年倒计时庆典。Central Pattana,作为泰国最大的房地产上市公司以及全国39家尚泰购物中心的运营商,成功举办了一场令人叹为观止的"centralwOrld曼谷倒计时2024"活动。这场活动在被誉为"亚洲时代广场"的尚泰世界购物中心centralwOrld隆重举行,不仅是对过去二十多年传统的延续,更是对centralwOrld 世界级倒计时活动标志的再次肯定。在璀璨夺目的烟花表演和全球最大的全景屏幕的未来风烟花的映衬下,数十万市民和游客齐聚一堂,共同迎接新的一年的到来。这次活动汇集了众多顶尖艺人,包括韩国男歌手 GOT7 的崔荣宰、泰国歌手 Patrick 尹浩宇 、PP Krit、Billkin Putthipong、Bowky Loin、Nont Tanont、Ink Waruntorn 加上超过半百位明星的超强阵容,他们用精彩的表演为这场盛大的庆典增添了无尽的光彩。

在众多行业领先者的共同努力下,这次活动取得了辉煌的成就。Central Pattana与泰国旅游局、曼谷市政府、泰国警察局以及Ratchaprasong地区企业协会(RSTA)携手合作,同时获得了多家知名企业和私人机构的鼎力支持,包括Advanced Info Service上市公司、泰国本田有限公司、可口可乐(泰国)有限公司、Haad Thip上市公司、Boonrawd Trading有限公司、丰田汽车(泰国)有限公司、General Card Services 有限公司以及 Chang International有限公司等。

欢迎加入这场众人翘首以盼的盛大庆典!下午4点30分,活动准时拉开帷幕,全程免费。下载Central Life X应用程序,点击链接https://bit.ly/48bOesN 即可免费入場。当然,您也可以选择轻松参与, 在晚上10点到凌晨12点半,通过3HD电视频道观看直播;或者从下午5点开始,通过Facebook和YouTube观看centralwOrld的直播。此外,Bangkok Post、Khaosod、Prachachat Turakij、Matichon、FEED、Thairath Online、Daily News Online、Manager Online、Globe、Workpoint、GMM25、Ch. 7 和 Bugaboo TV等合作媒体平台上观看直播。在2023年的最后15分钟,这场庆典将达到高潮。曼谷的AIA大厦、Nana十字路口、Surasak十字路口、Srirat高速公路-丁丹地带、无线路十字路口、Astera Sathorn酒店、Chidlom 奇隆十字路口、Serm Mitr大厦、水门市场十字路口等地都将进行倒计时直播。此外,泰国各地的尚泰购物中心:Westgate、叻抛、清迈、清迈机场、苏梅岛、素叻他尼、合艾、孔敬芭、提雅和普吉岛等地进行了直播。无论身处何地, 都能感受到这份浓厚的快乐氛围。

Central Pattana营销部执行副总裁 Nattakit Tangpoonsinthana博士表示:"每年,我们始终致力于创造独特且令人难忘的体验,让每一个参与其中的人都能感受到新年的喜庆氛围。除了在泰国本土的盛大庆典外,我们还将与全球各地的观众相约在纽约时代广场的大屏幕上,一同见证新年的到来。这一盛大的庆祝活动已连续五年举办,吸引了无数观众的关注。在2023年最后一天,Central Pattana为大家呈现了一场别开生面的未来风烟花秀。这场壮观的180度烟花汇演将真实烟花与panOramix 全球最大的全景屏幕上的虚拟烟花完美结合,为观众带来了一场震撼的视觉盛宴。此外,今年我们还汇聚了中国、韩国和泰国的一流明星,他们同台献艺,为这一特殊时刻增添了更多色彩。我们希望通过这些活动,为泰国旅游业注入新的活力,同时也为国家的经济发展贡献一份力量。"

这场音乐会将分为5个流派,为您带来不同凡响的视听享受。首先, The Futuristic!他们是由新生代明星 DVI、bXd、Perses、Alala、Tigger、bamm、BUS、Proxie 团队组成。他们将用充满创意和活力的表演,展现无限魅力。接下来,让我们一同欣赏 The Master 的闪耀风采!包括 Oat Pramote、Pop 和 Three Man Down等实力派歌手,他们将用独特的音乐风格和卓越的唱功征服全场。此外,The Collab集结了Trinity x PSYCHIC FEVER等顶尖艺人,他们将携手创造全新的美妙旋律。而 Nont Tanont x Ink Waruntorn的联袂演出,为您呈现一场无与伦比的音乐之旅。最后,让我们共同期待 The Phenomenon的惊艳亮相!在尚泰世界购物中心 centralwOrld的世界级倒计时舞台上,GOT7的崔荣宰与尹浩宇 Patrick Nattawat Finkler一同献艺,为您带来震撼心灵的音乐体验。

泰国艺术家 Pai – Thana Saengsorn 和 Nuea-Jackkrit Anantakul #JackkritXPaiLactobacillus 联手打造的 Futuristic Fireworks 在 panOramix屏幕上呈现,共计5幕。

第一幕:The Futuristic 坚信潜力无穷,勇敢迎接挑战,不断追求创新。努力为所有生命创造更美好的未来,确保未来世代拥有可持续发展的基石。

第二幕:The Master 坚持自我风格,不断挑战创新,致力于创造超越预期的成果,并树立更高的成功标杆。

第三幕:The Collab 携手共创。为新发展铺平道路,推动最具创新性的发展,让生活更加美好。

第四幕:The New Legendary 卓越出众,不断开创历史新篇章,成为成功和激励人心的典范。

第五幕:The Phenomenon:共同庆祝意义非凡的新起点,感受无尽的幸福。

