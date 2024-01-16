三亚2024年1月16日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年1月11日，PADI 正式官宣朱正廷为 PADI 海洋环保行动大使，在此之前，他本人在海南三亚蜈支洲岛完成了水下珊瑚种植公益行动。在成为一名真正的潜水员后，朱正廷开启了重新认识海洋的方式，希望能通过这次公益行动，呼吁更多人关注海洋健康，一起加入到保护海洋的行动中来。

一、初识潜水：用眼睛发掘，用行动实现

提到学习潜水的原因，朱正廷分享到：因为平时喜欢看自然纪录片，于是萌生了考潜水证的想法。和很多潜水员一样，朱正廷十分享受学习的过程，在解锁 PADI OW 开放水域潜水员课程后，他表示想继续学习AOW 进阶开放水域潜水员课程，未来向大海的更深处出发。

二、潜入蔚蓝：未知，是生命精彩的来源

当你真正潜入海里，一切的感受会更加清晰和生动，朱正廷说：很喜欢潜水的感觉，虽然在水下我们看起来缓慢而平静，但实际体会到的是肾上腺素飙升的感觉。水下的世界是未知的，刚开始会有一点紧张，但看到成群的鱼儿游来游去，各种珊瑚覆盖海底，巨大的沉船静静等待着我们去探索，这些新奇的事物会让人感觉一切值得。

三、守护海洋：美好不只当下，未来仍然可期

除了对水下世界的向往，朱正廷也十分关注海洋环境问题，在采访中他告诉我们学习潜水的初心：其实学习潜水是想了解更多的海洋生物，之前在纪录片中会经常看到海龟、海豹被渔网缠绕，鲸鱼被藤壶所困扰，看到潜水员们去救助这些海洋生物，我也想为它们做些什么。在谈及日常环保行为时，他也呼吁大家减少一次性塑料制品的使用，不随意丢弃垃圾。

四、珊瑚种植行动：拥抱蔚蓝，播种希望

这次，朱正廷学习了如何在水下种植珊瑚，同时也了解到珊瑚对整个海洋的重要性，海洋生物的多样和海底生态的平衡都离不开珊瑚的健康生长。PADI 中国总裁楼彦女士表示：欢迎朱正廷的加入，也希望在未来能有更多人参与到海洋环保公益行动中来。和我们一起关注海洋生态，了解海洋现状，保护生物多样性，守护蔚蓝。

PADI 海洋环保行动大使朱正廷：守护蔚蓝，播种希望 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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