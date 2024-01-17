双方的长期合作关系将吸引致力于创造长寿创新未来的全球初创企业，建立有利于未来发展的生态系统

瑞士达沃斯2024年1月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Manulife 今日宣布与世界经济论坛 (WEF) 的开放式创新平台 UpLink 达成一项新的长期合作关系，旨在协助创造长寿创新的未来，以及投资该领域。此项为期三年的合作关系包括由 UpLink 主办、Manulife 每年举行的全球长寿创新挑战赛。Manulife 也将支持世界经济论坛的其他工作，以应对全球老龄化带来的人口和金融问题，帮助更多的人拥有更长寿、更健康、更美好的生活。

Manulife 总裁兼首席执行官 Roy Gori 表示："世界各地的人们寿命已越来越长，却并不一定比以往健康。目前平均而言，一个人将有五分之一时间与疾病相伴或处于疾病状态。要解决长寿危机，需要采取综合办法，从而宣传更健康的生活方式、解决社会经济不均衡问题，以及投资新研究和技术。通过跨行业合作以及与世界经济论坛等合作伙伴合作，我们可以专注于推动长寿经济，从而在未来实现社会的幸福安康。"

Manulife 赞助的 UpLink 挑战赛将推动形成创新者生态系统，有助于更快地解决以金融、健康和福祉为重点的长寿问题。重要的是，Manulife 计划在加拿大、美国和亚洲的全球总部启动该项目，该公司致力通过因地制宜的解决方案推动全球变革。

世界经济论坛执行董事 Olivier Schwab 表示："此次合作将推动退休生态系统的创新，为已具备较强适应性、合理性和可持续性的更长寿人群，提供金融解决方案和政策性建议。结合 Manulife 的专业知识、UpLink 对提升初期有影响力企业家的承诺、以及论坛金融和货币体系中心的工作，这一全新方案在促进全球健康老龄化和提高生活水平方面起到关键作用。"

这项多年期投资以 Manulife 与世界经济论坛的 UpLink 2023 年合作关系为基础，旨在开展创新挑战赛，在两个关键领域推动以自然为本的气候变化方案。首先侧重于在整个可持续林业价值链中探索创新解决方案，其次则是提出创新，从而改善地球和人类健康之间的关系。共计 21 家生态初创企业为可持续林业管理带来了创新和可扩展模式，在挑战赛中获奖。点击此处进一步查看项目的相关信息。

关于 Manulife

Manulife Financial Corporation 是一家领先的国际金融服务提供商，旨在帮助人们更轻松地做出决策，过上更好的生活。我们的全球总部位于加拿大多伦多，在加拿大、亚洲和欧洲以 Manulife 的名义提供金融咨询和保险服务，在美国则主要以 John Hancock 的名义提供服务。通过 Manulife Investment Management，我们为涵盖全球财富和资产管理业务领域的个人、机构和全球退休计划会员提供服务。截至 2022 年底，我们拥有超过 40,000 名员工，与超过 116,000 名代理商和数千名分销商达成合作，为超过 3400 万的客户提供服务。公司在多伦多、纽约及菲律宾证券交易所以股票代码"MFC"上市，在香港交易所则以股票代码"945"上市。

并非所有产品在所有司法管辖区都可用。更多信息，请访问 manulife.com。

关于 UpLink

UpLink 是世界经济论坛的开放创新平台，通过为初创企业提供创新方案来解决联合国可持续发展目标 (SDG) 中提到的全球最紧迫的问题，为人类和地球开启一场"企业家革命"。

UpLink 是携手 Deloitte 和 Salesforce 在 2020 年达沃斯年会上正式启动，为企业家与能够帮助他们拓展业务的投资者、专家和合作伙伴搭建桥梁。UpLink 通过"创新挑战赛"这一竞争框架来进行创新项目众包。UpLink 至今已开展超过 43 项挑战赛，并确定了 350 多个在健康、食品、淡水、海洋、塑料、教育、气候等关键 SDG 领域提出创新解决方案的企业家。欲了解更多信息，请访问 https://uplink.weforum.org。

媒体联系：Luke Shane，[email protected]，+1-857-206-2351

Manulife 宣布与世界经济论坛 UpLink 合作举办全球长寿创新挑战赛 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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