上海2024年1月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 日前，联想Yoga Pro 9i笔记本在国际消费类电子产品展览会（Consumer Electronics Show，CES）上正式发布，该产品已获得国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV集团（简称"TÜV莱茵"）颁发的感知立体色域认证证书。

该款笔记本搭载Mini LED背光液晶屏幕，其立体色域覆盖率达到了98%以上，4096色平均色准∆E2000<1，意味着该产品的屏幕能够还原DCI-P3色域范围内的几乎所有颜色，以优异的色彩表现通过了TÜV莱茵"感知立体色域"认证。

联想集团副总裁、消费与中小企业笔记本开发中心总经理马朝春表示："提供卓越的用户体验是联想技术发展过程中的首要任务。我们从用户反馈了解到感知立体色域是一个重要因素。因此，我们确保最新的Yoga Pro 9i笔记本在提供更丰富、更真实色彩的同时，能在不同亮度下为消费者用眼安全提供保护。"

TÜV莱茵电子电气产品服务全球副总裁郝福来（Frank Holzmann）表示："显示设备满足甚至超越感知立体色域标准要求，将二维色域覆盖率提升到三维色域覆盖率，能够大幅优化色彩表现，给消费者带来更优质的体验。"

TÜV莱茵基于国际照明委员会（Commission Internationale de l´Eclairage，CIE）最新的CAM16色彩色貌模型，开发了感知立体色域评价标准。相比目前广泛使用的基于CIE 1931标准色度系统的二维色域覆盖率，该标准综合考虑了人眼的色适应和亮度适应特性，能够科学地描述显示产品的真实立体色域大小以及人眼对于颜色的真实感知。

TÜV莱茵联合浙江大学色彩工程实验室，针对显示产品的色域测量和计算开展了为期一年的研究，明确了CIE CAM16均匀颜色空间是目前最理想的色彩色貌模型。通过比较产品的实测立体色域和等同峰值亮度的DCI-P3色域在三维空间中的重合率，反映产品实际还原标准DCI-P3色域的百分比。

作为全球领先的技术服务商，TÜV莱茵深耕显示产品健康与体验领域，致力于通过产学研合作，为产业发展中的质量评价和用户体验问题提供技术解决方案，引导显示行业不断改进技术，并为消费者选购安全优质的产品提供指引。

联想Yoga Pro 9i笔记本获颁TÜV莱茵"感知立体色域"认证证书 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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