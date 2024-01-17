上海2024年1月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，SGS 成为EcoVadis中国战略培训合作伙伴。EcoVadis是全球备受信赖的企业社会责任评级的服务提供商，SGS作为其战略培训合作伙伴，可以帮助企业完成EcoVadis评估，理解记分卡并帮助企业提升其在环境、劳工和人权、商业道德、可持续采购等维度上的社会责任绩效。



SGS成为EcoVadis战略培训合作伙伴

SGS成为EcoVadis战略培训合作伙伴

EcoVadis公司成立于2007年，是一家企业可持续相关的国际评级机构，旨在促进全球供应链的可持续发展。该公司在"环境"、"劳工与人权"、"商业道德"和"可持续采购"四个领域对全世界160个国家、跨200个行业的约100,000家企业进行评估。随着ESG的重要性日益增加，EcoVadis的评估结果被越来越多的全球性企业视为选择供应商的重要标准之一。

EcoVadis根据企业社会责任方面的经验与专业知识精心挑选培训合作伙伴。培训合作伙伴必须对当地环境、商业道德实践、劳工与人权法规及议题有着深入的理解。其机构必须满足两个条件才能正式获得授权：第一、其讲师完成EcoVadis学院关于评估方法和评估流程的严格培训；第二、顺利通过EcoVadis对其业务的评估。

SGS被认可及授权为组织提供的服务包括：培训和支持服务，帮助供应商了解 EcoVadis 评估方法，并提供意见协助完成其评估；咨询服务，帮助供应商深入理解记分卡含义和所需改进计划措施，指导供应商实践绩效提升，并协助其在供应链中实践更广泛的可持续性措施；帮助买家了解EcoVadis评估如何使其业务和供应链受益。

SGS多次斩获EcoVadis"金奖"及"白金奖"

凭借在企业社会责任与可持续性管理方面的卓越表现，SGS在EcoVadis公司的可持续发展调查中，也多次斩获"金奖"及"白金奖"，这也是对SGS长期以来致力于企业社会责任和可持续发展领域的认可。

SGS作为EcoVadis"金奖"及"白金奖"获得者，继而成为EcoVadis战略培训合作伙伴，将在中国推广最佳的可持续发展方案并提供全面的可持续性服务。SGS的可持续发展战略针对整个价值链，旨在实现更好的治理、建设更美好的社会和地球。除此之外，SGS 还提供高质量的培训，使个人和组织能够及时掌握最新的行业解决方案、不断更新的技术和国际标准，以及满足法律和监管要求。

SGS成为EcoVadis战略培训合作伙伴 助力中国企业可持续性表现评估 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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