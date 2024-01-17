第七届DMAA国际数字营销峰会圆满举办

以"价值增长"为导向，共论营销创新发展

广州2024年1月17日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年1月10-11日，由DMAA组委会发起，今日广告与广州4A联合主办的第七届DMAA国际数字营销峰会在广州成功举办。

为期两天的峰会以"价值增长"为主题，同行业内顶尖的学者、品牌方、营销人与一线操盘手分别以两大话题："新消费，新零售"与"创新营销推动品牌增长"共论新营销时代下的品牌增长解法。

新消费，新零售

峰会首日，广州4A主席、圣火科技集团董事长钟坚先生作为特邀嘉宾为本次活动致开场词。致辞中，钟坚先生提到广州4A在推动华南地区广告行业发展中的积极作用，并通过搭建平台提升行业素质，构建良好的行业交流生态体系。

围绕"新消费，新零售"话题聚焦时下市场消费新形势，由用友集团北京点聚信息技术有限公司副总裁熊珍妮主持。恩威医药市场部总监&洁尔阴品牌事业部负责人杨汉林率先登场，广东圣火传媒科技集团股份有限公司副总裁方贤浩、UniSleep联合创始人&CMO黄蕙Viola、微博华南营销策略负责人陈杰聪Vincent相继发表演讲。

数字技术的快速发展使得数字化转型成为企业的必然趋势。未来数字技术和企业的业务结合会愈发紧密，数字技术持续带动品牌增长发展。对于品牌老化公司升级的核心在于破除局限的市场份额，在日益激烈的市场竞争中，亟待解决品类问题与产品问题，品牌需要进一步实现与消费者之间的沟通。细化深化市场解决方案，以创新入手，打造健康新蓝海，才有传统品牌的新生焕发。

品牌的营销推行需要定义社会共识，转变传统的营销思维，实现底层商业思维的转向，从分散式的社交传播到系统化的传播模式经营；从产品本身的卖点渗透到用户情绪价值的聚焦；从单向式的传播拓展为泛化的参与模式。基于平台的差异化价值，构筑四大营销路径，"认知破圈+价值表达+构建信任+数据科学"，赋能品牌掘金热点红利，在不确定的时代获取确定性。

内容营销的价值创新

各嘉宾围绕"内容营销的价值创新"话题展开讨论，剖析内容在当下的价值意义。吨吨BOTTLEDJOY品牌主理人曹光洋、洛可可咨询设计CEO&洛可可创新集团合伙人李凡聪、汇丰HSBC FinTech整合营销总监&头部策略自媒体"老泡OG"主理人刘博、上海新时代城市之窗文化科技集团有限公司总经理李建超依次发表主题演讲。同时，爱点击集团市场品牌副总裁荣华、金龙鱼调和油品牌负责人蔡志忠、明月镜片品牌负责人彭倩、FITURE沸彻魔镜品牌公关负责人李青、爱奇艺整合营销中心华南策划总监李聪宇就"满足消费者痛点，创造品牌差异化"进行讨论。



汇丰HSBC FinTech 整合营销总监&头部策略自媒体“老泡OG”主理人 刘博

品类创新自造新蓝海，随着线上线下市场的竞争趋于激烈，对于产品的多功能提出了更为丰富的需求导向。品牌在满足场景需要设计产品的同时，也注重于设计层面满足消费者的情绪需求，迎合当下的市场流行趋势。在营销端，以品牌与顶流合作，助推品牌的认知度以及宣传的传播度，在线上线下同步发声推广，创造差异化的品牌价值。在品牌定位层面，品牌的差异化最重要的部分是在对应的场景中用高度还原的场景化的内容，向潜在的消费者展示能够从中获得的收益，帮助消费者提高决策效率。

数智化时代，产品营销重构增长。在如今数字经济快速发展下，中国市场环境是品类创新的沃土。以品类突围为时代发展背景，品牌需要的不再是过去的定位思维，而是品类思维。

脱离产品制定营销或脱离营销生产产品均无法提供足够的竞争势能，而应该实现"产品营销化"。企业应让产品成为营销的起点，使产品具备功能和情感双重价值，叠加超级IP的品牌势能。优质IP本身所具有话题性与流量以及社交发酵能力能够给予品牌更大的赋能。打造产品的社交货币属性以及通过设计裂变实现营销闭环。进而高效准确地实现与消费者的沟通，使得信息具"黏性"是稳固受众群体的传播发展方向。

满足消费者痛点，创造品牌差异化。在如今的中国消费市场之下，践行品牌的差异化难度正在不断提高，需要在从业者的共同经验与行业发展中总结关于专业背书、IP借势、情感营销、场景应用中新的思路与启发。消费者与品牌保持长久连接关键在于产生共情。以实际生活场景出发的情怀营销能够在阐述产品核心卖点，并且通过娱乐营销等方式持续沟通消费者，让品牌精神不断传递给消费者并通过消费者进行扩散。

在流量红利见顶的背景下，打造品牌超级影响力需要从内容表达层面出发，内容表达需要与时代同行，为品牌打造声量，成为串联品牌与消费者之间的连接者，为品牌制造了流量带来更多的曝光与增长效果。而无论是新旧品牌如何破圈成长，还是内容价值赋能营销创新，都离不开品牌在结合自身核心竞争力的背景下，对市场现状以及消费者反馈进行前瞻性的分析，以此助力于产品的生命力与企业的发展空间。

创新营销推动品牌增长

当下营销环境复杂多变，如何把握长远的发展视角，并兼顾短期的效益，把握好流量红利带来的发展潜力。围绕"创新营销推动品牌增长"话题，Emeritus中国区首席运营官王利坤、方略产业集团执行董事&总裁谭春鸿发表开场致辞，知乎商业市场总经理张炎、红伙伴咨询联合创始人熙官、大事件科技创始人&集团副董事长汤宇发表主题演讲。



圆桌论坛 《新消费品的不同引爆路径，如何营销突围》

悦普集团阿海德Ahead联合创始人、董事长经理陈迎、知乎商业市场总经理张炎、雅迪用户运营高级经理杨超军、广东振远文化集团有限公司总经理吴玉琴在圆桌论坛中共同探讨"新消费品牌的不同引爆路径，如何营销突围"。倍维他CMO谢臻、京东科技AI言犀大模型应用业务总经理王森亮、中乔体育品牌管理中心刘鹏程、契胜科技（集团）有限公司高级总监、智能互动事业部及战略渠道总经理郝淼在圆桌论坛中一同探讨"与平台携手，实现全域新增量"。

嘉宾们从品牌、平台、代理商三个角度发表了自己的见解。作为平台方，消费者认知到的产品力才是有效的产品力，要通过优质内容实现有效产品力的转化。此外，持续增长的社区生长出多元的内容生态，对于营销的创新，要以多维度优质内容，用品牌+内容+商业流量组合高效促进人群资产沉淀。品牌想要保持长久的流量，最核心的还是内容。

从品牌角度，新消费品牌切入的人群普遍为年轻消费群体，面对于年轻消费者的营销时，产品的高性能与设计年轻化对准年轻消费者的需求，同时进行具有针对性的传播活动，形成年轻化的品牌形象与认知度。从代理商角度，品牌想要具有持续性的竞争力的根本在于产品本身的性能以及高质量的服务，因此在宣传策略上要持续性地讲好品牌故事。精准获取消费者需求，把握当下的消费趋势。

AI时代的营销变革

随着AI技术的成熟以及广泛地运用，AI营销成为未来营销的新趋势以及投资新风口，作为新型的内容创作生产模式正在不断赋能品牌的转型升级，为广告行业带来了技术性变革。围绕核心话题"AIGC如何助力营销行业生产力和生产模式变革"，DMAA国际数字营销奖执行主席&上海贝芯科技有限公司商务负责人高务修、因赛集团品牌传播负责人陈凯、葛瑞中国Grey Group China CEO吴晓聆、迪思传媒副总裁江忠锋、奥特方科技亚太OUTFORM APAC创意设计及营销策略总监HARRIET SHEFFER一同进行了讨论。

对于整个行业来说，AIGC带来了巨大的冲击，也提供了非常大的帮助。冲击来自于人才，帮助来自于提升效率。在AIGC的浪潮下，需要甲方和乙方一起努力，去通过更高效的工具，产出更多融合品牌理念的创意。工具的目的不是取代人，而是如何让人更有效率的工作，广告营销从业者需要努力去探索。在AIGC的浪潮下，不仅会给代理公司带来组织变革，相应的客户也需要变革。品牌要在行业内找到自身的专业优势、自身的特点，建立具有品牌特性的独特大模型，以形成差异化的竞争优势。



圆桌论坛 《AIGC在电商营销场景中的应用》

璞康集团首席增长官方亚瑾、淘天集团创新运营专家淳元、丽人丽妆营销总监鲁强、蓝标数字Blue Ideas AI制作中心AI制片人谭鑫烨，围绕主题"AIGC在电商营销场景中的应用"，分享了电商领域的不同应用场景。

从电商平台角度来看，产品售出策略中，AI能帮助平台更精细地去探索会员，定制不一样的触达短信。针对C端用户，AI也能实现用户与平台间的趣味性对话。整体上，AI工具渗透到了电商的各个层面。其次，AIGC在TOC销售端也有直接影响，第一是获取新的流量；第二是产生更高的UV价值；第三是形成品牌私域共振。AI制作方面，行业内也已出现了多个标杆性的案例。

朗知传媒创意副总监张元韬则讲述了第七届DMAA国际数字营销奖全场大奖作品《逃出万圣 机器觉醒》，分享了AI重构创意过程中的创新和难题。听荐(上海）广告传媒有限公司首席运营官、前华晨宝马市场传播负责人李燕表示在AIGC时代，我们可以利用技术做到千人千面、精准触达。除了在广告创意的精准生成和投放外，AIGC还可以做定制化的产品和品牌体验，定制化销售渠道和策略。

结语

第七届DMAA国际数字营销峰会，来自不同行业的实践者以第一视角带来了精彩的内容分享，无论是新旧品牌如何破圈成长，还是新兴技术赋能营销创新，各类崭新观点层出不穷，也让现场嘉宾在持续的干货输出中对行业有了不同以往的认知。

数字营销的大课题涵盖了诸多的技术与创意内容，短暂的峰会仅仅为大家揭开了冰山一角，而我们也期待与大家一同携手共进，了解品牌之道，探索营销之美。

第七届DMAA国际数字营销峰会圆满举办 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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