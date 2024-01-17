中国力求国家数据经济，学者担心用于监控人民

中国17个部门联合发布《“数据要素×”三年行动计划(2024—2026年)》《‘数据要素x’3年行动计划（2024—2026年）》，目标在2026年底让数据产业的年平均成长率超过20%。分析人士说，这是中国在经济环境不佳的情况下，善用自身优势“另辟蹊径”的策略，代表数据经济将成为未来中国经济发展的主要动能方向，也展现了世界上首次由国家政府所领导的“国家数据统治主义”的重要案例。 不过，分析人士也提醒，这同时也意味着中共可能借由数据资讯或整合平台的建立，对私人部门和人民进行更严密的监控。 中国国家数据局会同中央网信办、科技部、工业和信息化部、交通运输部、农业农村部等17个部门联合印发《‘数据要素x’3年行动计划（2024—2026年）》，预计在2026年底打造300个以上的数据要素应用场域，力求中国的数据产业年增率超过20%，数据交易规模倍增。 发挥乘数效应 中国官媒人民网1月9日说，要发挥数据要素的放大、叠加、倍增作用，构建以数据为关键要素的数字经济，培育中国经济增长新动能。 根据说明，该计划主要聚焦在12个领域，包括工业制造、现代农业、商贸流通、交通运输、金融服务、科技创新、文化旅游、医疗健康、应急管理、气象服务、城市治理、绿色低碳等行业。 分析人士说，“数据要素x”行动计划是中国在整体经济发展不佳的情况下，运用其最擅长的网络数据科技与创新来“另辟蹊径”的一个策略。 台湾金融研训院金融研究所副研究员谢顺峰在接受美国之音采访时表示，近年来，从美中贸易战、香港反送中事件，到新冠肺炎的疫情，全球供应链正面临脱钩或是去风险化，导致中国的经济成长动能受到严重的限制。再加上中国内部的消费跟投资信心严重萎缩，还有地方政府财政拮据，以及房地产开发商的债务危机等，使得中共当局必须提出一个能够利用它既有的优势，同时又能引领经济发展，最好还能够一并解决财政问题的方案。 “此时，中国提出‘数据元素x’行动方案，算是一个非常好的策略。”谢顺峰表示。 另辟蹊径 他说，中国除了拥有庞大的量化数据跟影像数据外，由于其社会主义制度，党与国家还能掌控所有数据，发挥“集中力量办大事”的优势。 谢顺峰说：“我们相信他这个数据元素x的规划方向是OK的、是正确的，我们也预期短期间之内，他应该能够带动一波成长。” 根据中国国家互联网信息办公室在去年5月发布的《数字中国发展报告》，中国数字经济规模达50.2万亿元人民币，2022年中国数据产量达8.1ZB（10万亿亿字节），同比增长22.7%，占全球数据总量的10.5%，位居世界第二。法人曾预估，中国数据产业在2030年可望挑战1万亿元人民币。 台湾阳明交通大学人文科学中心副教授邱奕宏在接受美国之音采访时表示，中国在网络科技的运用与创新方面在全球算是非常重要的领导国家，西方国家远远不及，因此，中国在经济不佳的情况下，想要透过数据的管理、治理和运用，将数据要素作为国家未来主要经济发展动能的方向，展现对于比如人工智能（AI）、大数据等领域的发展雄心。 其次，这项计划也再次展现了中国试图运用国家领导的方式来统领科技和主导经济发展，是国家资本主义的一个重要例子的呈现。 国家统合数据 邱奕宏表示，目前所有的国家，包含西方国家，对于数据的管理和整合，大部份都还是私人部门在主导，属于一种如群雄割据或战国时代的纷乱情况。但中国提出了一个很不一样的做法，他是透过国家力量来统合数据的规范与秩序。 邱奕宏说：“中国就是一个首次由国家政府领导、树立一个可以说是国家数据统治主义的典范。” 台湾亚太区域发展暨治理学会首席经济学家邱志昌在接受美国之音采访时表示，中国原本一直在进行“工业4.0”和“制造强国”的目标，希望到2035年能达到世界制造强国的水准。但在美中贸易战后，这些倡议马上停顿下来了，所以中国现在是在经济衰退下，重新检起过去的意念，检视数位化这一块，以便跟实体经济相辅相成。 他表示，中国在去3月提出组建国家数据局，10月揭牌正式成立。中国发改委在去年12月曾就“数据要素x”3年行动计划公开征求意见，显见这项行动计划是“有备而来”。