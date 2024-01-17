賴清德與帛琉總統惠恕仁視訊 邀出席520就職典禮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者溫貴香台北17日電）副總統賴清德今天與帛琉共和國總統惠恕仁視訊，邀請惠恕仁參加5月總統就職典禮。惠恕仁表示，期待參加賴清德的總統就職典禮，以及未來賴清德以總統身分到訪帛琉。 副總統也是新任總統當選人賴清德下午在外交部長吳釗燮陪同下與帛琉共和國總統惠恕仁（Surangel S. Whipps, Jr.）進行視訊談話。 賴副總統致詞時說，感謝惠恕仁對他當選的祝賀，這對他與台灣人民而言意義重大。這場選舉顯示了台灣人民堅決捍衛的民主價值，他期待未來台灣能與惠恕仁領導下的帛琉持續緊密合作。 賴副總統提到，記得2022年11月，他代表蔡總統前往帛琉訪問，不僅受到惠恕仁的熱情接待，帛琉人民的溫暖與好客更是令人難忘。尤其在惠恕仁的導覽下，讓他親自見證帛琉的海洋觀光魅力。 副總統表示，與帛琉的交流非常重要。不僅是因為惠恕仁前年的盛情款待，更重要的是，中華民國台灣與帛琉共和國在公衛醫療、農漁畜牧、潔淨能源、基礎建設、數位合作、氣候變遷、教育訓練及婦女賦權等各項領域，都有密切的合作。 他說，未來將持續加強雙方在這些領域的合作，並向帛琉人民展示台帛友誼的韌性與價值。 副總統表示，他始終深信，民主使台帛兩國關係更緊密。期待未來雙方繼續攜手努力，進一步發展雙邊關係。並邀請惠恕仁參加5月的就職典禮。 隨後，惠恕仁致詞時，首先代表帛琉人民誠摯恭喜總統當選人賴清德及副總統當選人蕭美琴。此次選舉，展現出台灣人民對自由、民主的堅定支持。 惠恕仁說，相信賴清德將發揮領導力，並持續致力於印太區域的自由及開放。 惠恕仁提到，今年台帛將歡慶建交25週年，兩國雙邊關係強健且持續成長，台灣是帛琉重要的夥伴，合作領域包括農漁業、醫療、教育及基礎建設，但他更感謝賴清德特別著力於旅遊觀光及經濟韌性方面，不只推廣旅遊泡泡，也在訪問帛琉時重啟華航至帛琉的直飛航班，希望未來能帶動更多航班。 他期待參加賴清德的總統就職典禮，以及未來賴清德以總統身分到訪帛琉。 他並強調，要向國際展示兩國夥伴關係的韌性，以及雙邊關係穩健成長；同時也要告訴世界，兩國堅定支持民主及法治，相信團結在一起，繼續互相支持，力量更大。（編輯：林興盟）1130117