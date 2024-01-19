公司向其风险投资 子公司 Aramco Ventures 的注资增加了一倍多

该决策旨在通过在业务发展战略领域进行投资，来支持 Aramco 的长期战略

旨在为各个行业的颠覆性创新项目提供资金支持

沙特阿拉伯宰赫兰2024年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 全球领先的综合能源和化学品企业之一 Aramco（以下简称"公司"），于近日向旗下的全球风险投资子公司 Aramco Ventures 额外注资 40 亿美元。此举将使分配给 Aramco Ventures 的资本增加一倍多，总投资额由 30 亿美元增至 70 亿美元。

此举将 Aramco 的整体风险投资总额增至 75 亿美元，其中涵盖专门用于支持沙特阿拉伯初创企业生态系统的 5 亿美元风险投资基金 Wa’ed Ventures。

这项决策反映了 Aramco 风险投资计划在推动颠覆性新技术发展、为其创造多元化机会并促进与创新型初创企业合作方面与日俱增的重要性。这一决策旨在助力公司长期战略，其中包括对新能源、化学品和过渡材料、多元化工业企业以及数字技术的重点关注。

Aramco 技术与创新执行副总裁 Ahmad Al Khowaiter 表示："要应对当今全球所面对的某些基本挑战（包括能源转型），创新是关键。我们旨在通过 Aramco Ventures 支持那些怀揣着远大抱负的先锋们，并最终助力其将自身想法付诸实践。我们计划通过在未来四年内额外注资 40 亿美元，为颠覆性解决方案提供必要的财政支持，将推向全新水平。此举将为全球处于各个发展阶段的企业注入关键动力，同时为 Aramco 实现自身的长期目标提供支持。"

Aramco Ventures 在获得新的资本配置之前，共管理了三支基金。其中包括一支 5 亿美元的数字/工业基金，投资对 Aramco 具有重要战略意义的技术；10 亿美元的 Prosperity7 基金，投资能源领域以外的颠覆性技术企业；15 亿美元的可持续发展基金，用于投资那些有望支持 Aramco 到 2050 年在其全资所有和运营的资产中实现范围 1 和范围 2 温室气体净零排放目标的初创企业。

Aramco 联系信息 X：@aramco

通过 40 亿美元注资，Aramco 扩大了其全球风险投资计划 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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