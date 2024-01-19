中移国际举办iSolutions生态联盟新产品发布暨"一带一路"合作大会

香港2024年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年1月17日，中国移动国际有限公司（中移国际）于香港举办iSolutions生态联盟新产品发布暨"一带一路"合作大会。本届大会以"星聚丝路 智算共赢"为主题，超440位全球商界领袖及企业合作伙伴参加，中国移动副总经理高同庆、中国移动技术部总经理陈洪涛、中移国际董事长兼行政总裁王华、中国移动香港有限公司董事长凌浩、中国移动研究院院长黄宇红、中国移动首席科学家冯俊兰、GSMA大中华区总裁斯寒、中国香港特别行政区立法会议员尚海龙、香港科技大学郑家纯机器人研究院院长张福民等出席大会。

会上，中移国际携手重点合作伙伴，正式启动iSolutions合作伙伴生态联盟"聚星计划"，并发布最新的"云、网、算"一体化全新产品体系，将通过更多融合创新的服务为全球企业提供多场景解决方案，与合作伙伴携手共建"一带一路"。

高同庆在致辞中表示，中国移动作为中国通信行业领军企业，积极参与"数字丝路"建设，不断拓宽"国际信息航道"，坚定推进国际化经营，数智赋能"一带一路"沿线千行百业。未来将持续共建数字基础设施，提升国际创新科技能力，不断强化互联互通、深化合作，携手全球伙伴为"数字丝绸之路"的建设打造新引擎，注入新动能。

正式发布"聚星计划"，共建"数字丝路"

本次大会上，中移国际正式启动了iSolutions合作伙伴"聚星计划"（iSTAR Program）。"聚星计划"旨在通过产品方案融合、全球化属地化合作生态建立以及营销推广的升级，进一步聚合合作伙伴能力，满足客户日新月异的数智化转型的需求。iSolutions将通过中移国际最新的全球算力网络资源为基础，打造AI+时代的数智化融合产品方案，开展全行业、跨领域的高效协同，携手拓宽全球产业合作版图。目前，中移国际已与超过200家全球合作伙伴，面向千行百业提供产品服务，积累了丰富的应用案例，覆盖超过7,000家"一带一路"沿线中外资客户。同时，于全球开展数百场联合营销活动，共同拓展更广阔市场空间。

持续建设基础设施，夯实"一带一路"数智底座

中移国际持续优化"一带一路"沿线和全球网络布局，在香港火炭倾力构建以5G、算力网络为重点的世界一流智能泛在数据中心，目标成为香港旗舰级信息体。设计1万架以上超大规模容量，算力容量高达26E以上，将提供"海量"融合服务，背靠粤港澳大湾区战略纵深，更高效服务"一带一路"用户。与此同时，中移国际不断发展全球算力网络，参建的2Africa海缆也将逐步投产，投产后将成为全球最长海缆项目，连接欧洲、亚洲和非洲超30个国家，为"一带一路"沿线客户带来更高效和便捷的国际连接体验。

算力网络、物联网等新产品发布，为千行百业畅通"数字丝路"大动脉

"云"能够帮助企业快速拥抱创新，本次大会上，中移国际进一步将mCloud云网业务品牌升级为mCloudX，打造"XaaS一切即服务"产品系列，并与各伙伴共同构建开放包容、合作共赢的产业生态，打造创新一站式"云、网、算"解决方案，帮助企业优化上云体验。另外，物联网解决方案亦快速迭代，在大会上推出了"RINGA智慧园区管理平台"以及物联网"GCSP全球连接服务平台"，以量身定制的服务为全球企业畅通"数字丝路"大动脉。

众星聚力，共赢数字未来。未来，中移国际与各生态伙伴将在产品创新、方案融合、业务拓展、资源共享、品牌打造及生态合作等维度进行更加紧密的协作，满足中资企业出海及全球企业落地中国等多样化场景需求。依托"聚星计划"，iSolutions将持续与各个领域领先的合作伙伴携手共进，赋能千行百业共拓数智经济新蓝海，共建"一带一路"。

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