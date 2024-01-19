UNBrokerage 连续第三年荣登《企业家》Franchise 500® 榜单榜首

加利福尼亚州拉古纳尼格尔2024年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — Realty ONE Group 是一个以目标为导向的现代生活方式品牌，也是全球发展最快的特许经营商之一。在竞争激烈的《企业家》2024 Franchise 500® 榜单中，该公司连续第三年蝉联房地产品牌首位。今年这家全球特许经营商第八年上榜，排名逐年攀升，目前已领先实力最相近的竞争对手近 30 个名次。

去年这家总部位于拉斯维加斯的国际特许经营商在经济刚开始复苏之际完成超过 87,000 宗房地产交易，售出总价超过 337 亿美元的房屋。Realty ONE Group 积极寻找具有战略眼光、充满热情的加盟商，携手扩大品牌的全球影响力，成功售出 81 个特许经营权。

Realty ONE Group 首席执行官兼创始人 Kuba Jewgieniew 表示："对于房地产行业和我们的品牌而言，这是激动人心的一年，我们努力在全球为商业企业家和雄心勃勃、勤奋工作的房地产专业人士开拓机遇。作为全球最杰出、最具活力的房地产品牌之一，Realty ONE Group 在任何市场、任何经济环境中都能持续不断地发展壮大，助力我们的房地产专业人士加速取得更大的成功。"

《企业家》杂志之所以提名 Realty ONE Group International 入选榜单，看重的是其网络增长、财务实力和品牌影响力。该杂志在获奖信中表示，榜单上的公司"全都具有创新理念、令人兴奋的商业模式、强大的文化影响力以及足以引领未来 45 年商业发展的成熟度"。

该生活方式品牌不断精进全方位服务的各个方面，包括专有技术 zONE、业务指导平台、ONE 大学以及 6C 的各个方面。UNBrokerage 在业界享有盛誉，拥有 19,000 多名房地产专业人士，在美国 49 个州、华盛顿特区和 19 个国家设有 400 多个办事处，最近还将业务扩展到了伯利兹和阿根廷。

如需了解更多信息，请访问 www.OwnAOne.com。

REALTY ONE GROUP 荣膺房地产品牌排名首位 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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