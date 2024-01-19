佛山2024年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年1月19日，国际独立第三方检测、检验和认证机构德国莱茵TÜV大中华区（以下简称“TÜV莱茵”）与库卡机器人广东有限公司（以下简称“库卡”）举行战略合作签约仪式，并为库卡KMP 1500P潜伏顶升式自主移动机器人颁发了欧盟CE-MD机械指令符合性证书。



TÜV莱茵与库卡达成战略合作

库卡移动机器人总经理马建良博士、营销中心总监李祥铭、本体研发总监张剑，TÜV莱茵太阳能与商业产品服务全球副总裁Frank Piller、大中华区太阳能与商业产品服务副总裁夏波、工业机器技术负责人单明等双方代表出席了签约及颁证仪式。



TÜV莱茵为库卡KMP 1500P潜伏顶升式自主移动机器人颁发欧盟CE-MD机械指令符合性证书

根据协议，TÜV莱茵与库卡将在自主移动机器人（AMR）、无人导引车（AGV）、工业机械臂、堆垛机、锂电池、控制器等整机及相关零部件和配套设备的安全、电磁兼容（EMC）、无线和功能安全等方面展开深入合作。



库卡移动机器人总经理马建良博士与TÜV莱茵太阳能与商业产品服务全球副总裁Frank Piller签订协议

Frank Piller在发言中表示：“TÜV莱茵与库卡一直保持密切合作，库卡多款AGV、AMR、机械臂产品已获TÜV莱茵颁发北美相关标准认证证书及欧盟相关指令/法规符合性证书，为此次战略合作打下了基础。未来，TÜV莱茵将依托自身在机器人产品检测认证领域的丰富经验和技术资源，为库卡提供全方位的技术支持，助力其高效通行全球各大目标市场。”

马建良博士表示：“库卡致力为客户提供专业、安全、可靠的移动机器人产品及解决方案。此次库卡KMP 1500P自主移动机器人获TÜV莱茵CE-MD符合性证书，是对我们产品安全性和技术实力的肯定。通过与TÜV莱茵深化合作，希望能够帮助我们的产品建立优质口碑，引领移动机器人行业高质量发展。”他介绍，库卡KMP 1500P自主移动机器人融合了激光SLAM、二维码与视觉SLAM多种导航方式，并具有智能避障、高定位精度、360°全方位安全保护等多种功能，可应用于汽车电池搬运和一般工业搬运等多种场景。

TÜV莱茵以专业技术赋能机器人从开发到部署的全过程，为企业提供涵盖无线测试、电磁兼容测试、现场评估、风险评估、功能安全、网络安全、市场准入等在内的一站式服务，助力企业应对日新月异的技术所带来的挑战，在快节奏发展的市场中实现合规性、安全性和功能性目标。

TÜV莱茵与库卡达成战略合作 引领移动机器人行业高质量发展 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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