青岛2024年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 2024年1月，春龍仰首，万象更新。青岛瑞吉酒店携各具风格的特色餐厅，邀您赴新年好彩头之约，于山海云端迎候甲辰新岁，以定制饮宴热切回应团圆祈盼。

YanTing • 宴庭中餐厅

位于酒店5层的宴庭中餐厅在设计之初就融入了诸多中国传统元素和青岛当地特色，精致的中式茶台引领非凡就餐体验，海天一色的曼妙景观亦可于此饱览。

中餐行政主厨Alex曾先后就职于多家米其林（星级）及黑珍珠餐厅，深谙粤味演绎之道，于此，宾客们还能享用到各款窖藏中式烈酒、新旧世界的葡萄酒以及各类精酿啤酒。粤飨新春，新春佳节，宴庭中餐厅甄选特色菜品套餐，邀您与家人恣享隐于繁华岛城的亲密时光。

除夕年夜饭赏味10人菜单

除夕年夜饭赏味6人菜单

日期2024年2月9日

Social • 秀全日餐厅

坐拥令人震撼的壮阔海景及盛名在的青岛八大关景色，位于59层的秀全日制餐厅为食客呈现非凡的就餐体验，每逢日落之时，可见暮光轻投以老城区德式建筑为灵感的彩绘玻璃。

秀全日餐厅以独具匠心的巧妙装潢设计，丰富多元的丰富品类选择，厨艺精湛的高质量出品，为食客带来别具一格的岛城奢享珍馐新体验。餐厅于新春佳节甄选多款缤纷国际珍馐，更有帝王蟹腿、芝士焗龙虾及蒜蓉粉丝焗龙虾畅吃，加入惊喜抽奖环节，诚=邀名流雅士共赴云端欢飨之境。

除夕夜自助餐

临窗景观位，包含海鲜拼盘

非景观位

日期2024年2月9日

The Drawing Room • 闲逸廊

闲逸廊位于酒店空中大堂，坐拥岛城沁心海景，是城中罕有的云端社交空间，亦是俯瞰壮阔海景、悠享瑞吉下午茶仪式的理想之地。

青岛瑞吉酒店传承百年甜蜜璀璨之味，屡获国际大奖的饼房行政主厨 Calvin Sia ，结合亚洲食客对甜点的独特审美与偏好，设计出既尊重传统，又饱含新意的下午茶套餐，邀您携家人于此品味云端之上的新春下午茶，悦享午后欢聚庆贺时光。

瑞龍献吉

鱼子酱新春下午茶 (含臻选香槟两杯)

阿斯特新春下午

日期2024年1月25日至2月25日

The St. Regis Spa • 瑞吉水疗中心

灵感栖息海滨云端，瑞吉水疗中心邀您开启风姿熠熠的新春焕发之旅。水疗设有5间景观理疗房，包含为情侣、家人和闺蜜特设的私密水疗套房，宾客可在云端共享一段舒心惬意的水疗时光，水疗时光后，亦可在瑞逸吧小憩，品尝雅致的香槟和鸡尾酒，悠享春日静谧时光。

新春疗愈护理

*暖冬疗愈按摩75分钟（热贝壳/热石/喜马拉雅盐石，三选一）

*迷你面部护理45分钟

*瑞吉纪念相框1个

日期2024年2月2日至2024年2月17日

青岛瑞吉酒店新春礼遇预订开启中，垂询致电0532-8265 9999，或关注酒店官方微信。

关于瑞吉酒店及度假村

荟萃经典精致与现代奢华，万豪国际集团旗下瑞吉酒店及度假村至今依旧忠于对卓越之承诺，旗下超过49间奢华酒店及度假村遍布全球首善之地。自John Jacob Astor IV于一个多世纪前在纽约市创立了首家瑞吉酒店，瑞吉品牌始终致力于以其颇富盛名的瑞吉管家服务呈献细致入微的个性化定制、周到先行服务。欲了解更多有关瑞吉酒店及度假村详情及新酒店请访问stregis.com，或通过Twitter ，Instagram 以及Facebook 关注我们。瑞吉酒店及度假村是万豪旅享家（Marriott BonvoyTM）成员之一。万豪旅享家将为会员提供万豪国际旗下在全球范围内庞大的酒店阵容，会员可体验万豪旅享家专属时刻并轻松赚取及兑换积分。免费注册成为会员，或者垂询更多信息，请访问MarriottBonvoy.marriott.com。

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祥龙献瑞 尊邸贺吉 – 青岛瑞吉酒店呈献新春飨味礼遇 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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