百济神州PD-1抑制剂百泽安®（替雷利珠单抗）在中国的第15项适应症申请已获受理

中国北京、美国麻省剑桥和瑞士巴塞尔2024年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 百济神州（纳斯达克代码：BGNE；香港联交所代码：06160；上交所代码：688235）是一家全球性生物科技公司。公司今日宣布，其PD-1抑制剂百泽安®（替雷利珠单抗）新适应症上市许可申请（sBLA）已获得中国国家药品监督管理局（下称"国家药监局"）药品审评中心（下称"药审中心"）受理，用于可切除非小细胞肺癌（NSCLC）患者的围术期（覆盖新辅助+辅助）治疗。

本次sBLA的申报基于RATIONALE 315（NCT04379635）的临床试验数据。该研究是一项在可切除II期或IIIA期非小细胞肺癌患者中比较替雷利珠单抗或安慰剂联合含铂双药化疗作为新辅助治疗，后续辅以替雷利珠单抗或安慰剂辅助治疗的有效性和安全性的随机、双盲、安慰剂对照的3期研究。

RATIONALE 315在2023年10月的欧洲肿瘤内科学会（ESMO）大会上公布的最新数据显示，其双重主要终点皆已达到：盲态独立病理学审查（BIPR）评估的主要病理学缓解（MPR）和盲态独立中心审查（BICR）评估的无事件生存期（EFS），关键次要终点病理学完全缓解（pCR）方面也显示出具有统计学显著性的改善。与安慰剂联合化疗相比，替雷利珠单抗联合化疗作为新辅助治疗显著提高了MPR率（56.2% vs 15.0%）和pCR率（40.7% vs 5.7%）。EFS数据将在近期的学术会议公布。替雷利珠单抗联合化疗的总体耐受性良好，未发现新的安全性警示。

肺癌是世界范围内常见的恶性肿瘤，死亡率居全球第一[1]。在中国，肺癌亦是第一大癌种，其发病率和死亡率都位居恶性肿瘤的"双首"[2]。其中非小细胞肺癌约占所有肺癌病例的85%，而可切除非小细胞肺癌患者中半数以上在5年内复发，复发模式多为躯体远端或器官转移，对于已出现躯体远端或器官转移的晚期NSCLC患者，其相对5年生存率约为6%[3]，未尽治疗需求巨大。

百济神州高级副总裁、全球研发负责人汪来博士表示："非小细胞肺癌是肺癌中最常见的组织学亚型，其可手术率和术后治疗备受关注。我们很高兴看到免疫治疗联合化疗能为该患者人群的手术治疗创造更多机会，并进一步减少患者术后的复发风险。百济神州将继续与国家药监局保持积极沟通，以期尽快为亟需新辅助和辅助治疗的非小细胞肺癌围手术期患者，带来新治疗选择和更多术后治愈可能。"

在中国，替雷利珠单抗已累计提交15项适应症申请获药审中心受理，其中12项适应症获得国家药监局批准，11项适应症纳入国家医保药品目录[4]，是目前获批及纳入国家医保药品目录适应症数量最多的PD-1抑制剂。

关于RATIONALE 315（NCT04379635）

RATIONALE 315是一项在可切除的II期或IIIA期非小细胞肺癌（NSCLC）患者中比较替雷利珠单抗或安慰剂联合含铂双药化疗作为新辅助治疗，随后接受手术，后续以替雷利珠单抗或安慰剂作为辅助治疗的有效性和安全性的随机、双盲、安慰剂对照的3期临床试验。RATIONALE 315的主要终点为盲态独立中心评估（BIPR）的主要病理缓解率（MPR）和BICR评估的无事件生存期（EFS）。关键次要终点为病理学完全缓解（pCR）。其他次要终点包括总生存期（OS）、客观缓解率（ORR）、BICR的无病生存期（DFS）和研究者评估的EFS。这一试验共入组453例患者，以1:1的比例随机接受替雷利珠单抗联合化疗或安慰剂联合化疗的治疗。

关于百泽安®

百泽安®（替雷利珠单抗）是一款人源化IgG4抗PD-1单克隆抗体，设计旨在最大限度地减少与巨噬细胞中的Fcγ受体结合，帮助人体免疫细胞识别并杀伤肿瘤细胞。临床前数据表明，巨噬细胞中的Fcγ受体结合之后会激活抗体依赖细胞介导杀伤T细胞，从而降低了PD-1抗体的抗肿瘤活性。

替雷利珠单抗的全球临床开发项目已在超过30个国家和地区开展21项注册性临床试验。截至目前，百济神州已宣布10项3期关键性研究的积极结果，这些研究涉及多种肿瘤类型和疾病阶段，如非小细胞肺癌、小细胞肺癌、胃癌、食管鳞状细胞癌、肝细胞癌和鼻咽癌。更多替雷利珠单抗临床试验项目的相关信息，请访问：https://www.beigene.com.cn/our-science-and-medicines/pipeline/。

关于百济神州

百济神州是一家全球生物科技公司，专注于为全世界的癌症患者研发创新抗肿瘤药物。通过强大的自主研发能力和外部战略合作，我们不断加速开发多元、创新的药物管线和产品组合，致力于为全球更多患者全面提升药物可及性和可负担性。在全球五大洲，我们有超过10,000人的团队，并在中国北京、美国麻省剑桥和瑞士巴塞尔设立了主要办事处。如需了解更多信息，请访问www.beigene.com.cn或关注"百济神州"微信公众号。

前瞻性声明

本新闻稿包含根据《1995年私人证券诉讼改革法案》（Private Securities Litigation Reform Act of 1995）以及其他联邦证券法律中定义的前瞻性声明，包括有关百济神州对替雷利珠单抗惠及全球患者未尽治疗之需的开发能力；百济神州推进替雷利珠单抗研发、药政、商业化的进展；以及百济神州在"关于百济神州"副标题下提及的百济神州计划、承诺、抱负和目标。由于各种重要因素的影响，实际结果可能与前瞻性声明中的结果存在实质性差异。这些因素包括：百济神州证明其候选药物功效和安全性的能力；候选药物的临床结果可能不支持进一步开发或上市审批；药政部门的行动可能会影响到临床试验的启动、时间表和进展以及药物上市审批；百济神州的上市药物及候选药物（如能获批）获得商业成功的能力；百济神州获得和维护对其药物和技术的知识产权保护的能力；百济神州依赖第三方进行药物开发、生产和其他服务的情况；百济神州取得监管审批和商业化医药产品的有限经验，及其获得进一步的营运资金以完成候选药物开发、商业化及实现并保持盈利的能力；以及百济神州在最近季度报告10-Q表格中"风险因素"章节里更全面讨论的各类风险；以及百济神州向美国证券交易委员会期后呈报中关于潜在风险、不确定性以及其他重要因素的讨论。本新闻稿中的所有信息仅及于新闻稿发布之日，除非法律要求，百济神州并无责任更新该等信息。

本新闻稿不对任何产品进行推荐或推广，药品处方请参考国家药品监督管理局批准的药品说明书。

[1] Latest global cancer data 2020 [2] Zheng R, Zhang S, Zeng H, et al. Cancer incidence and mortality in China, 2016 [J]. Journal of the National Cancer Center, 2022, 2(1): 1-9. [3] U.S National Institute of Health (NIH) National Cancer Institute Surveillance, Epidemiology, and End Results Program (SEER) Cancer Stat Facts. Available at https://seer.cancer.gov/statfacts/html/lungb.html; accessed May 2021. [4] 国家医保局 人力资源社会保障部关于印发《国家基本医疗保险、工伤保险和 生育保险药品目录（2023年）》的通知at http://www.nhsa.gov.cn/art/2023/12/13/art_104_11673.htm4l

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