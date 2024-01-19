台北2024年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 技嘉科技在 2024 年 CES 发布了备受期待的 AI 电竞笔记本电脑、RTX 40 SUPER 系列显卡和 DP2.1 UHBR20 OLED 电竞显示器，为消费者带来完整的 AI 体验。



引领 CES AI 风潮：技嘉推出 AI 电竞笔记本电脑、RTX 40 SUPER 显卡及 OLED 电竞显示器

技嘉 AI 电竞笔记本电脑：重新定义 AI 体验

技嘉于 CES 发表 AORUS 16X 和 GIGABYTE G6X AI 电竞笔记本电脑，搭载 NVIDIA GeForce RTX 40 系列独立显卡，提升高达 20 倍的生成式 AI 产出效率。采用 16 英寸轻薄美学设计的 16:10 荧幕，配备升级版 WINDFORCE 散热系统，即使在高负载状态也能提供强劲的性能体验。技嘉 AI 电竞笔记本电脑阵容还包括搭载新一代 Intel® Core Ultra 处理器的 AORUS 17 与 AORUS 15，整合神经处理单元（NPU）以降低处理器负载，达到节能低功耗的状态下，仍能加速 AI 生成速率。AORUS 系列更导入全新 AI Nexus 应用软件，包括 AI Power Gear、AI Boost 和 AI Generator 等功能，让消费者随时随地都可体验 AI 带来的改变。

技嘉 RTX 40 SUPER 系列显卡加速 AI 生成性能

技嘉推出的 RTX 40 SUPER 系列显卡，包括 RTX 4080 SUPER、RTX 4070 Ti SUPER 和 RTX 4070 SUPER，共计 14 款机种。藉由核心数增加、扩充显存容量和提高显存速度，为重视游戏性能的电竞玩家，带来更快、更流畅的 AI 游戏体验。采用经典 WINDFORCE 风之力散热系统，三风扇配置搭配正逆转功能、低负载风扇停转设计，结合完整的被动散热模组以及进气格栅通风散热背板等技术，确保在高负载的状态中保持最佳运行。为电竞而生的 AORUS GeForce RTX 4080 SUPER MASTER 更采用鲨鱼仿生风扇设计，侧面还内建功能 LCD 屏幕，可自定义显示内容，除了让玩家增添个性化风格之外，更可即时监控显卡运转状态。

技嘉发布 DP2.1 UHBR20 OLED 电竞显示器

技嘉也于 CES 2024 发表全新 OLED 战术型电竞显示器阵容。集电竞规格于一身的 32 英寸 AORUS FO32U2P，是一款 DP 2.1 UHBR20 战术型电竞显示器，可在无显示串流压缩（DSC）的情况下，提供 80 Gbps 带宽的流畅、无延迟电竞体验。专为第一人称射击游戏所设计的分辨率切换功能，可让全幅画面立即切换至更贴近射击游戏玩家及电竞选手的使用需求。而 GIGABYTE OLED Care 也提供基于 AI 演算法的面板保护机制，能在显示器关闭时智慧启动一系列 OLED 面板维护功能，以降低长时间使用 OLED 面板导致烧屏的风险。

更多技嘉 CES 2024 发布的产品信息，请参阅 https://bit.ly/CES2024_Recap

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