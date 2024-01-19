“2023行•味盛典”

上海2024年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 由上海人民广播电台|交通广播推出的第八届“行•味2023盛典”于1月18日在上海国际会议中心圆满落幕。本届盛典来自全国餐饮、酒店、品牌、投资、商贸流通、高端制造等行业的代表逾400人共襄盛举。

本届评选经资质筛查入围1200多家餐厅、400多家酒店、100多家商圈，网络投票总票数共计3835万票，千人测评报告，官方指导监督让各奖项更具公信力。盛典当日共发布餐厅、酒店、商圈、首店、全国媒体推荐的六大指南，设置年度十大、年度TOP50、年度甄选300、首店TOP100等奖项。

五大职能部门 行•味盛典官方发声

上海市市场监管局被选为上海市“人民群众最期待得法治为民办实事”项目“你点我检”亮相行味，传递出更多正能量的市场监管声音，也合力食品安全抽检处营造食品安全社会共治氛围。

上海市公安局交警总队携手行•味共同发起“劝阻酒驾”倡议，整合餐厅、酒店、商圈等多方资源宣传“不酒驾”，进一步强化全民自觉守法意识，共同创建安全畅通、文明和谐的道路交通环境。

上海市商务委指导下，行•味携手中商数据以及腾讯地图共同发布了“2023行•味首店推荐指南年度100”，进一步推动消费市场的繁荣和发展，实现消费提质扩容，加速商业数字化转型，邂逅魔都精彩生活。

上海市粮食和物资储备局携手“行•味”发起中国年味，杜绝“舌尖上的浪费”，充分发挥平台作用广泛开展宣传，号召社会企业争做“爱粮节粮”的宣传者、倡导者。

上海市消防救援总队在冬日开展全市消防安全防范工作，在行•味盛典上，面向人员密集的商圈场所、餐厅酒店等发出树立“群众过节、安全过关”意识，提高火灾防范等级，制定应急疏散预案，强化消防安全管理，及时消除火灾隐患，杜绝火灾发生。

行•味论坛 深耕领域 行业探讨

以城市烟火气，餐饮新场景为主题，三场不同主题的圆桌论坛内容涵盖新场景、新业态激活城市新潜力的消费；持续探索新增长点的餐饮行业的高质量发展；餐饮业的“营”和“销”为品牌实现经济价值。来自中国商业经济学会、上海证券研究所、中商数据、餐饮协会、美食作家和众多餐饮品牌创始人等名行业专家、学者、企业家探讨行业的发展趋势、面临的挑战以及应对策略，分享了他们在各自领域的研究成果和实践经验，内容丰富、观点独到，与会者们不仅获得了宝贵的行业信息和经验，还拓宽了视野，增进了合作。

美食中国传播联盟 开启各地美食文化之旅

以“食”为基，深入发掘各地饮食特色，以“文”为媒，传播中华优秀传统文化，将美食历史、文化、消费提质发展共创，中广联生活节目委员会美食中国传播联盟发起“全国媒体推荐指南”，今年盛典来自成都、广东、贵州、江苏、天津、吉林、青岛、温州等十个省市的美食主播们，将各地独具特色的美食带到上海，和“行•味”一起开启2024各地巡礼之旅。

“行•味盛典”始于2016年，秉持“传承中华传统美食文化，传播中国味道世界品质”理念，办老百姓自己的美食盛典，服务好大众餐饮消费。未来将继续打造全网络的城市、生活、美食、旅行的专属媒体IP，将开拓更多元化的品牌活动，发现美好生活的幸福感。

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