香港2024年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 中国电信股份有限公司（“中国电信”或“公司”；香港交易所股份代号︰00728；上海证券交易所证券代码︰601728）欣然宣布，公司二零二二年报《天翼云起 智绘未来》的印刷版和网络版，于本年度“Galaxy大奖”、“国际ARC大奖”、“LACP Vision大奖”及“W3大奖”等多项国际赛事中，共荣获20项白金及金奖殊荣。同时，网络版年报还在众多获奖作品中脱颖而出，荣获至尊大奖。

中国电信二零二二年报设计灵感源自中国名画“清明上河图”，年报封面采用具古画特质的纸张及配色，描绘天翼云在现代生活中的不同应用场景，以古今交织的手法，展现中国电信利用云计算等数字科技，赋能经济社会数字化转型，创造美好生活的理念。

中国电信二零二二年报网络版在本年度“Galaxy大奖”评选中，获得一项金奖，并在众多获奖年报中脱颖而出，荣获至尊大奖，创出佳绩。本届“Galaxy大奖”收到来自17个不同国家或地区近500份参赛作品，由世界顶尖营销顾问机构及企业市场部门评选产生获奖者，以嘉许产品和服务推广领域的佳作。

在本年度“国际ARC大奖”评选中，中国电信二零二二年报共荣获六项金奖殊荣。“国际ARC大奖”为全球最大型及最具独立代表性、旨在嘉许优秀年报及企业传讯的选举，被财经界誉为“年报奥斯卡颁奖礼”。有关奖项更是全球公认，为年报行业提供一个最高水准的评选平台。

在美国传媒专业联盟（LACP）举办的“LACP Vision大奖”中，中国电信二零二二年报荣获四项白金奖及六项金奖，并于“全球最佳100强年报”排名中位列全球第18名。本届“LACP Vision大奖”共有近1,000项参选作品，来自于多个国家、行业及不同规模的机构，参选作品数目继续为近年最多之一，竞争尤为激烈。

中国电信二零二二年报网络版在本年度“W3大奖”中共荣获两项金奖。本届“W3大奖”收到来自全球各地数千项参赛作品，由来自知名媒体、广告及市场营销等机构的专业人士评选得出获奖者，旨在表扬网站、广告等领域的最佳实践。

中国电信所获得以上殊荣，反映了业界对公司在企业管治，通过常规和电子渠道披露公司重要信息、发展策略等方面不断追求卓越、全球领先优异表现的肯定与赞誉。

中国电信年报共荣获20项白金及金奖殊荣 同时荣获至尊大奖 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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