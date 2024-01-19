北京2024年1月19日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 近日，国际权威研究机构高德纳（Gartner）公布《2023年第3季度全球服务器市场追踪报告》，2023Q3全球服务器出货量为280.6万台，同比下降17.0%，销售额为329.3亿美元，同比增长9.6%。浪潮信息服务器蝉联全球第二，中国第一，全球出货量市占率11.9%，销售额市占率9.3%，同比增长22.9%，领跑市场。

全球服务器市场有望全面回升，中国市场已出现反弹

据Gartner报告分析，2023年第三季度，为满足爆发的生成式人工智能应用需求，全球超大规模数据中心和企业级数据中心采购预算优先转向更高价位的AI服务器，全球服务器销售额同比增长9.6%，采购量同比下降17.0%。2024年，随着AIGC逐渐走向应用，以及各个产业数智化的持续加深，越来越多的用户将增加通用服务器和人工智能服务器的采购需求，全球服务器市场需求将出现全面回升。

从区域来看，北美地区服务器出货量下降24.7%，销售额同比增长1.5%，东欧地区服务器出货量同比下降26.8%，销售额同比增长13.2%，中国市场服务器出货量出现反弹，达到92.8万台，同比增长2.1%，销售额大幅增长45.4%。其中，浪潮信息稳居中国第一，出货量市占率32.1%。

中国算力基础设施高质量发展

随着AIGC技术的创新发展和产业数智化变革的不断加速，算力成为各国数字经济发展的核心竞争力。2023年10月，中国发布《算力基础设施高质量发展行动计划》，明确了"多元供给，优化布局；需求牵引，强化赋能；创新驱动，汇聚合力；绿色低碳，安全可靠"的算力高质量发展基本原则，为中国算力产业的发展指明了方向。

浪潮信息蝉联全球第二，高速领跑市场，正是得益于在AI、云计算等领域的率先布局以及在大规模数据中心市场的长期耕耘。为把握算力高质量发展的新机遇，浪潮信息提出高质量算力的高算效、高能效、可持续、可获得、可评估五大特征，将用智能、高效、绿色的高质量算力，筑牢数字经济发展的算力底座，助推通用人工智能时代加速到来，为全球数字经济发展和数字中国建设贡献力量。

Gartner：浪潮信息居全球服务器份额第二，中国第一 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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