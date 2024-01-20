中国强化经营与南美关系 巴西重申支持“一中原则”

中国外交部长王毅访问巴西利亚期间，巴西外长毛罗·维埃拉(Mauro Vieira)重申，巴西“一贯和明确”支持“一个中国原则”。王毅对巴西的支持表示欢迎。这表明中国与南美洲最大国巴西的双边关系更加牢固。 王毅周五(1月19日)和维埃拉共同主持第四次外长级全面战略对话，两人在闭门会议中讨论了乌克兰和加沙冲突、如何解决这些冲突，以及今年巴西和中国建交50周年的庆祝活动。 维埃拉说，巴西将对华关系置于重要位置，期待深化两国各领域合作，“推动巴中关系迈上新高度”。 王毅表示，两国关系展现超越双边范畴的全球性影响，愿加强在国际框架内的战略协作。中国愿同巴西一道，推进世界多极化和经济全球化。双方还将推动政治解决热点问题，促进和平发展。 巴西和中国并签署协议，将双方旅行签证有效期自五年延长至十年，盼便利两国人民互访进行商务、旅游及探亲等活动。 巴西去年4月曾通过与中国的联合声明表示其“坚定奉行一个中国原则”，并称“台湾是中国领土不可分割的一部分”。当时即引起台湾政府抗议与谴责。 这次重申立场则是在2024年台湾总统大选结束后，巴西再次发声支持“一个中国原则”。 在台湾赢得选举的执政党民进党反对与中国统一，表明台湾与中华人民共和国互不隶属，并表示台湾的前途应由其2250万居民定义。 王毅接着前往巴西东北部城市福塔莱萨与总统卢拉·达席尔瓦(Luiz Inácio Lula da Silva)会面，之后将转往牙买加。目前没有提供会晤细节。 拉丁美洲通讯社(Prensa Latina)报道指出，巴西对台湾的立场也将是王毅和卢拉会面时的重点议题之一。 中国与巴西的关系在巴西前总统雅伊尔·博尔索纳罗(Jair Bolsonaro)领导的右翼政府期间曾一度陷入困境，但在左翼领导人卢拉重返执政后有所改善。 中国是巴西最大的出口市场，主要出口大豆和铁矿石等。在上周于中国深圳举行的巴中经济论坛上，商界人士表示，中国企业计划增加在巴西输电、石油和电动车领域的投资。 巴西前驻华大使马科斯·卡拉穆鲁(Marcos