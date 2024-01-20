中国放宽对美国签证，但《反间谍法》让美国人疑虑重重

大学毕业不久的美国人麦克（网名）一直希望去亚洲，包括中国旅行。“我想先去北京待上一阵子，游览中国古迹，再一路南下前往云南，之后继续往南进入老挝等东南亚国家游玩。”他说。 2024年1月1日，中国驻美国使领馆发布放宽对前往中国旅游的在美人员赴华签证申请的新闻对麦克来说无疑是个好消息。根据规定，申请去中国签证不再需要提供往返机票、酒店订单、行程单或邀请函等申请材料。对于行程长久且复杂的麦克来说，这很实用。 为了促进美中人员和经贸的往来，中国民航局去年11月还宣布将中美之间的直飞客运航班将从之前的每周48班增至70班。 但麦克还是有担心。他目前最大的顾虑来自美国国务院网站上对于美国公民前往中国旅行的警告。美国国务院网站将中国现在被列为第三级旅游目的地，建议美国人重新考虑旅游计划。 “我身边没有很多人了解中国，所以我在网上问了很多人，我应该取消（去中国的）旅游计划，还是应该采取一些防范措施，”他告诉记者。 但是他得到的建议众说纷纭。有人和他说只要不公开骂中国政府，在中国旅游还是很安全的，甚至治安比许多美国城市都好；另有人告诉他，中国政府很邪恶。由于美中关系交恶，如果在中国发生什么事，美国政府能做的也很有限。虽然中国的食物和风景都很吸引人，但不值得冒这个风险。 美国会议员敦促美国人正确认识风险 美国国会众议院外交事务委员会主席、来自德克萨斯州的共和党籍众议员迈克尔·麦考尔（Michael McCaul）在被问到如何看待中国放宽对美国公民签证要求一事时，在电子邮件中敦促美国人意识到前往中国旅游的风险：“去年六月，由于禁止出境和错误拘留的风险，美国国务院发布了三级旅行警告，要求美国公民重新考虑前往中国大陆的旅行。正如我们在德克萨斯州马克·斯维丹（Mark Swidan）案中所看到的那样，那些在中国被任意拘留的人的人权遭受了可怕的侵犯。” 德州居民斯威丹2012年在广东省购买地板等建材时遭到拘押，被控制造和贩卖毒品，2013年受审。2019年，中国法庭判处斯威丹死刑，缓期两年执行。美国政府和联合国都认为他受到不当拘押，并一直敦促中国当局释放他。 麦考尔在邮件中说，即便没有被拘留或被禁止离开中国，到中国旅行也有其他风险。他写道：“当你连接到中国的任何 WiFi（无线网络）或蓝牙网络时，中国共产党也会从你的个人电子产品中获取信息，并搜索你的社交媒体帐户以确保你从未说过任何反华言论（即使是在中国大陆之外），并且在某些情况下，便衣警察会跟踪外国人。” 他建议美国人放弃到中国的旅行计划，去印太地区美国的盟友和合作伙伴国旅行。 《反间谍法》令人望而却步 泽夫·法因图奇（Zev Faintuch）是咨询公司全球卫士（Global Guardian）的高级情报分析师，负责为知名企业提供出行、资产与网络安全方面的咨询服务。他在接受记者采访时表示，美国人对前往中国做生意的兴趣仍然很大，但是由于美中关系交恶和去年7月1日正式施行的《反间谍法》修订版等一系列政策，他们在前往中国时顾虑重重。“因为这部法律，合法地拘留外国人容易了很多，”他说。 他说，他会告诉自己的客户，如果有在美国政府、军方、情报部门、外交部门工作的履历，在社交媒体上发表过反对中国的言论并且有相当数量的粉丝，或者工作中曾涉及到西藏等地的人权问题，他不会建议对方前往中国。如果对方有中国和美国双重国籍，也不建议前往，因为中国不承认双重国籍，对方有可能会被当成中国公民对待，不允许出境离开中国。 他说，即便是不符合这几个类别，他也不建议美国人去中国旅游。他说，因为中国对于数据主权的法律和美国非常不同，所以很容易泄露知识产权和公司机密。他还建议前往中国的美国人使用VPN，且不要下载并注册中国本地的手机程序。