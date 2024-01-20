誠品松菸店接棒「新24小時書店」！百米大面窗景等8大亮點搶先看

誠品招牌的「24小時書店」確定由誠品松菸店接棒！1/20展開試營運，一起來看看有那些亮點？ by Benny – 2024/01/20 更新 Photo／誠品 全台書迷們都相當關注的「24小時書店」，正式宣佈由「誠品松菸店」接棒！為了給消費者更完整的閱讀書籍數量，2023年下半年起會展開開幕以來最大規模改裝，屆時圖書總量將會是3倍多，等同於誠品敦南店規模，打造絕佳書香世界。 「誠品松菸店」接手24小時書店營運模式 2020年接棒成為不打烊書店的「誠品信義店」，因建物房東選擇收回，正式將於2023年12月熄燈，各界都爭相好奇的交棒店點，正式由同樣座落信義區的「誠品松菸店」接手。持續傳承創辦人吳清友的24小時經營模式，誠品董事長吳旻潔認為在未來，「閱讀紙本書所需要的文字消化力和專注力，是一種特殊能力」，不論日夜都讓書蟲們有個能咀嚼文字的地方。 集9大面向一身的多元文化場域 誠品松菸店正式接棒新24小時書店 位於松山文創園區內的誠品松菸店，在2023年底改裝過後，會集24小時書店、誠品畫廊、藝文電影院、多功能表演廳、黑膠音樂館、誠品兒童館、文具館、誠品行旅、誠品酒窖於一身，成為相當豐富的多元文化場域。而鄰近的台北大巨蛋日前已啟用，未來還會有台北洲際酒店進駐，勢必成為全新人潮熱點。 誠品松菸店品項規模同等敦南店 誠品生活松菸店品項達到如敦南店規模 雜誌櫃旁有「100米大面窗景」 誠品生活松菸店2023下半年展開改裝，主題與分類皆會重新設計，書量擴增3倍、品項將超過10萬種，規模將達到如敦南店般，還設有「100米大面窗景」能伴隨著天光雲影閱讀，書櫃設計也增高，書蟲們大可以拿本書找個舒適位置席地而坐展開閱讀！另外規劃由職人精選國際出版時事、當月議題焦點的「議題沙龍」，創造與讀者靈感共振的空間。 書店中特別增設「議題沙龍」 6座「親子共讀小屋」創造溫馨閱讀回憶 還有規模等同信義館的「松菸誠品兒童館」，以太陽黃作為主色，貼心設置手作體驗區、塗鴉牆能讓小朋友發揮創意；特別打造6座「親子共讀小屋」能讓家人共創溫馨的閱讀時光及回憶，「兒童成長主題書櫃」是爸媽的絕佳助手。