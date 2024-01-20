中国驻韩国大使馆再次发声 呼吁赴韩做美容整形手术者谨慎行事

中国驻韩国大使馆星期五（1月19日）发布公告，呼吁前往韩国做美容整形手术的中国公民谨慎行事，注意在韩国进行美容整形手术的风险与危险，其中包括意外死亡和面容严重改变后可能给登机和出入境造成的困难。 韩国是全球最受欢迎的医疗旅游目的地之一，过去十多年来吸引了众多的外国人前往寻求做美容整形手术。路透社引述在线统计数据门户Statista的数据指出，绝大部分前往韩国进行医疗旅游的客人来自中国和美国，尤以中国为韩国整形外科的最大客源国。 “近年来，不少外国人来韩进行美容整形，一些人因此卷入医疗纠纷，手术失败甚至闹出人命的情况也时有发生，”中国驻韩大使馆的公告说。 根据中韩两国媒体报道，在中国驻韩国大使馆发布公告之前，一名20多岁的中国籍女子在首尔江南某整形医院接受抽脂手术后死亡，韩国警方也针对此事进行调查，并对死者进行了尸检。 韩国媒体星期三引述首尔江南警察厅的消息报道说，这名中国籍女子去年11月入境韩国，随即在江南某整形医院于两个星期内接受了连续三次抽脂手术。手术完成几天后，这名女子开始出现剧烈疼痛的症状，并被紧急送往医院救治。医生经过诊断，发现该女子手术后伤口部位感染，导致肌肉腐烂的坏死性筋膜炎恶化为败血症。该女子最后于今年1月10日不幸身亡。 根据腾讯新闻的报道，女子的家属目前已以业务过失致人伤亡罪嫌对该整形医院提起诉讼。而女子三次抽脂手术的时间分别是11月7日、11月13日和11月21日。 中国驻韩大使馆的公告提醒中国公民切忌盲从广告宣传，不被夸张用语、折扣优惠蒙蔽双眼，术前全面了解手术风险和可能的并发症、后遗症，客观理性做选择；公告还要求中国公民谨慎选择中介机构。 “选择正规医疗机构和专业整形医生。可事先登录大韩整形外科医师会网站，确认相关医院是否登记在册、诊疗医生是否专业出身，多渠道了解医院口碑和医生既往执业状况，严防‘黑作坊’和‘幽灵手术’陷阱，”公告说。 根据国际美容整形外科医师学会（ISAPS）的统计，韩国2022年一共拥有2718名美容整形外科医师，而人口比韩国多28倍的中国却也只拥有大约3000名美容整形外科医师。 “如术后容貌发生较大变化，或尚处术后恢复阶段，出境回国时应携带好手术证明材料，以免影响办理登机或后续出入境手续，”中国驻韩大使馆的公告说。 中国驻韩大使馆过去也曾发文提醒前往韩国准备做美容整形手术的中国公民谨慎行事，并提醒他们在韩国做美容整形手术的风险。但是中国大使馆的公告曾经引发韩国美容整形医师界的不满与抗议。 韩国整容医师协会（KAPS）去年3月就曾发表声明，对中国驻韩大使馆发文提醒中国公民在韩国进行美容整形手术的风险一事表示遗憾。 韩国整容医师协会的声明表示，韩国美容整形医学水平世界一流，北京当局不应该因为少数个案而质疑、贬低韩国整容医学的水平。 “中国大使馆的公告有可能让中国人民质疑韩国整容手术的结果，”该协会去年3月的声明说。 声明还呼吁当时因新冠疫情而停止赴韩的中国公民在疫情缓解、封控解除后，恢复前往韩国进行医疗旅游，使中国整形患者赴韩人数恢复到疫情之前的水平。