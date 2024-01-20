【禁聞】1月19日維權動態 【新唐人北京時間2024年01月20日訊】下面我們來關注中國大陸各地民眾維權的情況。 廣州公司拖欠工資 農民工用喇叭喊話討薪 廣州鴻天國際酒店用品採購中心拖欠農民工工資，工人多次追討無果，1月17日，一些工人聚集在公司門外，用喇叭喊話，要求政府出面幫助工人討回血汗錢。 上海張敏傑因網路言論被刑事拘留 上海市民張敏傑，因在推特發表關於自由民主言論和隨身攜帶民主徽章，1月11日被上海公安以涉嫌尋釁滋事罪刑事拘留，目前關押在徐匯區看守所。據海外維權人士披露，張敏傑在上海的居住地被警方多次搜查，家屬也被威脅不得接聽境外電話和向外透露消息。 西藏大學女生被拘捕期間死亡 疑遭酷刑 拉薩西藏大學二年級女生才冬，2023年12月26日被西藏尼木縣日措鄉警方逮捕，短短20天就傳出死訊。她的家人1月15日收到警方通知，說她在尼木縣人民醫院去世。據《西藏時報》報導，警方沒有告知家屬抓捕她的理由，也沒有說明她死亡的原因。外界懷疑她是被警察毆打、折磨致死。 東莞永奧80家4S店倒閉 車主維權無門 廣東東莞永奧汽車經銷集團爆雷，老闆卷錢跑路，80家4S店一夜之間倒閉，公司連夜拖車轉移資產。據大陸媒體報導，集團拖欠員工工資已經半年。老闆跑路後，被欠薪的員工和被欠款的供應商，還有大批交了首付款，還沒收到的車的車主等，都可能血本無歸，維權無門。 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/01/19/a103844737.html