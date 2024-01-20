【中國一分鐘】「雲白藥南」巨虧22億元後 宣布不再炒股 【新唐人北京時間2024年01月20日訊】下面來看本期的中國一分鐘。 「雲南白藥」巨虧22億元後 宣布不再炒股 近年中國經濟持續低迷，A股市場下跌已成常態。在A股市場混跡多年，虧損超過22億元人民幣之後，作為中國中藥龍頭股的「雲南白藥」宣布不再炒股。 中國菸草系統再被清洗 1月又兩名高管落馬 2024年新年伊始，中共對菸草行業的清洗繼續進行，一週內就有2名高官落馬。安徽中煙工業公司黨組成員、副總經理程華良和國家菸草專賣局經濟運行司前司長徐維華因「嚴重違紀違法」被中紀委調查。菸草行業是中國最賺錢的行業之一，也被認為是腐敗最嚴重的地方。僅2023年，菸草系統至少有13名高管落馬。 上海寶格麗酒店被出讓 標誌關鍵產業衰退 中共央企華僑城集團旗下企業近日宣布，出售上海寶格麗酒店。上海是中國經濟櫥窗，極盡奢華的上海寶格麗酒店被轉讓，顯示上海關鍵產業正在衰退，同時標誌著一個時代的變局。 保護記者協會：中共2023關押44記者 全球之冠 總部位於紐約的NGO組織「保護記者協會」18日發布年度調查，2023年中共監禁的記者人數高達44名，再次居全球榜首。2023年，由於中共公布「反間諜法」，讓外媒記者感受到更多壓力。 新唐人亞太電視整理報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/01/20/a103844884.html