中使館要求海外公民登記 分析：假服務真監控 【新唐人北京時間2024年01月20日訊】1月15日，中共駐美國大使館發出公告，要求在美華人登記個人及旅行信息，引發質疑。有美國華人律師指出，中共一直在為其「跨國鎮壓」搜集情報，此舉是假服務、真監控。 公告稱，中共外交部「中國領事」APP推出「海外公民登記」功能模塊，要求在海外的中國人登記個人和旅行信息，以獲得領事保護等所謂服務。 洛杉磯華人樊先生：「都不會是平白無故的。（中共）要不然就不做，做了一定是有它背後的這種目的的。因為（中共篡政）這幾十年來的話，太多的事情了。」 美國移民律師陳闖創：「中共歷來有這個搜集民眾信息的習慣，最近遇到了幾個在國外參與反共活動的人，他們都被中國國內的警察直接找上來，要求他們提供在國外的這個電話、地址、工作，甚至要求工作單位的老闆的姓名。可見共產黨對信息是極端飢渴的，而且它對這種信息的壟斷是非常嚴重的。極權（統治）都是這個樣子的。」 上個月，美國參議院舉辦主題為「跨國鎮壓：威權者鎖定海外異議人士」的聽證會，聚焦中共「跨國鎮壓」。 美國參議院外交關係委員會主席本·卡丁：「全球其中一個最複雜的跨國鎮壓來自中共。北京針對的是所有（異見人士）及其家人，試圖獲取他們的稅務記錄，在他們家中安裝攝像頭，跟蹤他們，（非法）關押他們在中國的親人。」 美國移民律師陳闖創指出，中共此舉是為了搜集情報，對海外的中國民眾實施跨國鎮壓，嚴重威脅著美國民眾的安全。 陳闖創：「中共的跨國鎮壓，不僅是對在美國的這些華裔人民構成威脅，中共把美國人的信息都給竊取掉了。現在加上大數據結合的時候，中共當局掌握到這種信息，它有可能做更大的惡（事）。 根據人權組織「保護衛士」2022年9月發布的《海外110》報告，中共在世界各地設立了一百多個海外警察站，以所謂「服務站」的名義，對海外的中國異議人士實施跨國鎮壓。 隨後，多個國家採取行動，對中共海外警察站展開搜查。2023年4月，美國逮捕了兩名紐約中共警察站頭目：美國福建同鄉會主席盧建旺和美國長樂公會祕書長陳金平。兩人涉嫌密謀充當中共代理人等多項罪名，最高刑期可達25年。 新唐人電視台記者趙鳳華、李珊珊、劉芳採訪報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/01/19/a103844768.html