海口2024年1月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 1月20日，由中国医院协会急救中心(站)分会、中国心胸血管麻醉学会指导，海口市卫生健康委员会主办，海口市120急救中心承办，鱼跃普美康支持的"国家急救日倡议活动暨120急救大课堂公益培训系列活动"开幕。广大市民走进急救中心，由专业急救培训导师团队进行急救知识、技能培训，了解急救，掌握急救。

海口市卫生健康委员会副主任莫少雄，海口市120急救中心主任周复兵，江苏讯捷医疗科技有限公司销售副总经理毛晓锋等领导出席了此次活动。

莫少雄做倡议活动致辞，倡议全社会加入到120-"国家急救日"公益活动当中，用心灵和双手缔造新时代中国人的"平安家园，幸福人生"。



海口市卫生健康委员会副主任莫少雄

周复兵宣读了国家急救日倡议书，呼吁各级政府、企事业单位和社会团体积极参与到国家急救日的各项活动中来，号召全体急救志愿者和市民"关心急救、学习急救、参与急救，自助助人、自救救他"。



海口市120急救中心主任周复兵

活动现场，急救导师为市民讲解猝死，生存链、心肺复苏和AED（自动体外除颤器仪）等急救知识，并进行技能操作。



海口市120急救志愿者为市民进行急救技能培训

作为本次公益活动的支持方，鱼跃普美康在过去一年中积极开展公益培训、社区普及等活动，致力于构建全民急救网，推动社会急救大体系建设。2023年，鱼跃普美康"急救最后一公里"公益品牌计划，已累计进行500+场次公益培训，覆盖30000+人次，涉及政府、学校、社区、机场、企事业单位等场景。

自品牌创立50年来，鱼跃普美康融合中德技术，始终专注急救事业，累计服务全球128个国家，拯救无数生命。未来，鱼跃普美康将继续坚守"拯救生命，无处不在"的使命，认真践行"人民至上、生命至上"的安全发展理念，积极为中国急救事业贡献力量。

一堂有温度的急救课丨鱼跃普美康助力120-国家急救日倡议活动圆满举行 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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