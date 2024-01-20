北京2024年1月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 1月18日，京东采销嘉宾做客北京宝洁研发中心，为消费者打造了一场关于欧乐-B品牌的「京东家云探厂」直播。直播中，欧乐-B为消费者介绍关于品牌产品研发历史及理念，带领直播间观众领略前沿创新科技，并针对消费者常见的口腔问题及清洁误区进行专业科普，推荐针对性的口腔护理产品，倡导消费者科学刷牙，树立正确刷牙观念。

电动牙刷是智商税？欧乐-B研发专家现场答疑解惑

云探厂期间，研发专家针对电动牙刷的工作原理进行科普，并通过实验验证欧乐-B电动牙刷强大产品力。欧乐-B独有的圆头旋动技术，可以全方位高效包裹式洁齿，深入口腔难刷区域，不需要找角度，都能轻松刷干净。其配备的智能控压灯，可以有效提醒刷牙力度，避免消费者在使用过程中因力度把握不好而造成口腔损伤或清洁不到位的诸多问题。



研发科学家介绍欧乐B产品功效

另外，欧乐-B电动牙刷通过临床验证，实证其洁齿功效。专家在直播中提到："品牌在临床试验中会邀请消费者参与分组测试，品牌最长的临床实验做到过三年，其目的是尽可能地消除产品误差，为消费者呈现质量过硬的产品，打消他/她们使用电动牙刷的顾虑。"

欧乐-B携手京东，为消费者送出惊喜福利

直播尾声，欧乐-B销售总监现身直播间，携手京东采销嘉宾，共同为直播间观众推荐欧乐-B电动牙刷，送出诸多惊喜福利，将直播氛围推向巅峰，完美诠释了关注消费者口腔健康、与消费者"双向奔赴"的内核。



京东与欧乐B为消费者送出福利

错过【京东家云探厂】直播的消费者们也没有关系，可以在京东搜索【欧乐-B】，进入欧乐-B口腔护理京东自营旗舰店，还有超多优惠和福利在等着你。选择欧乐-B电动牙刷，用正确的口腔护理知识来科学刷牙。京东和你在一起，共同体验超值福利，就让欧乐-B与你一起，维护口腔的清洁与健康吧。

京东家电携手欧乐-B打造「京东家云探厂」，守护消费者口腔健康 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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