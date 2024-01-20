广东中山2024年1月20日 /新闻稿网 – Xinwengao.com/ — 三十而立，风华正茂。2024年3月18-21日，第30届中国•古镇国际灯饰博览会（以下简称"古镇灯博会"）将在广东省中山市古镇镇盛大开幕。

自1999年，首届古镇灯博会在广东中山古镇横空出世。此后每届步履不停、革新不止，展会规模、展品种类、新品数量持续扩大，参与展会的客商数量持续攀升；30届蜕变求新，古镇灯博会多元探索，线上线下全面赋能，成为了企业展示自身品牌形象及推荐新技术新产品的重要商贸交流平台。

开创新标杆，从马路办展到国际展会

古镇灯博会以"马路展会"起步，从两年一展、一年一展，逐步演变为春秋两届、展店联动、前展后厂的区域特色展会模式。

如今，古镇灯博会已发展成为专业化、市场化和国际化的大型盛会，每届吸引超10万国内买家，超130个国家与地区近8千海外专业买家前来观展，极大推动了国际贸易的发展和促进了中外文化的交流，开创了国内灯饰照明展会的新标杆，持续为中国照明灯饰行业、中山经济的高质量发展注入能量。

行业开春展新篇，从"1"到"9"的蜕变

一展一城、多点联合、展店联动的区域特色模式，见证了古镇灯博会从"1会场"到"1+8大主分会场"的蜕变。恰逢暖春三月，是灯饰照明产业的采购旺季。

本届展会将继续立足于全国灯饰照明产业中心、贸易中心和设计中心的灯都古镇，主会场——灯都古镇会议展览中心将携手利和灯博中心、华艺广场、星光联盟全球品牌灯饰中心、灯都时代广场、古镇长安灯配电子城、曹三国际灯配城、古一瑞丰国际灯配城、古一庆丰LED商贸广场，总展览面积超150万平方米、参展企业超3300家，打造一站式采购盛宴，向全球客商递上灯都古镇的烫金名片。

目前，预登记系统已正式上线，观众可于2024年3月14日中午12:00前完成预登记，即可免100元门票入场费。

展区分类更细化，主会场展品全覆盖

主会场展品覆盖全产业链，引进众多具备设计创新能力、照明工程实力的企业，900家品牌企业竞秀。将集中展示智能照明、家居装饰照明、商业工业照明、户外文旅照明、新能源储能、配件机械设备等全产业链展品，满足全球客商一站式的采购需求。

主会场对展品的细分品类与展区划分进行了全新规划与布局，升级扩大G馆，增容深中品牌区，力求让广大不同细分领域的参展企业，能更有针对性、更精准触达、覆盖各自所需的客户需求。

智慧驱动创新，赋能高质量发展时代

本届展会将聚焦智能、低碳、创新等产业"新风口"，围绕智能照明、智能家居行业上下游产业链，全面展示最新的智能产品、应用管理平台，呈现不同层面的核心照明技术及物联网照明解决方案。

古镇灯博会为智能全系列搭建了展示的平台，将加快传统产业转型升级，培育壮大战略性新兴产业，增强各大灯饰照明企业的科技创新能力和核心竞争力。

与国家发展同频，以绿色引领未来

自碳达峰、碳中和目标提出以来，我国加速推动绿色、低碳转型全面升级。第30届古镇灯博会步伐不停，从绿色智能照明的角度出发，聚焦公共空间照明、现代办公照明、智慧交通、新能源储能等领域，将吸引更多新能源户外照明和亮化品牌参展，积极引导展商向低碳绿色环保方向进行转型，注重绿色照明产品及解决方案的研发与创新，助力"双碳"战略，让低碳未来从美好愿景走向可触现实，赋能照明产业高质量发展。

同期活动交相辉映，专业活动论坛全面升格

展会将同期举办多场重量级论坛会议及配套活动，邀请行业权威专家、学者深入探讨行业发展趋势，现场交流最新LED技术；举办品牌推介、商务洽谈等活动，充分发挥平台交流功能，共话产业前沿动态。

除了主会场将上演系列大型会议活动，各大分会场和商圈也将通过举办各类特色活动，为灯博会注入了强劲的活力和亮眼的元素，诠释永不落幕照明灯饰采购盛会。

革新不止，第30届古镇灯博会构建灯饰照明专业采购实效平台 – 新闻稿网[Xinwengao.com]

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